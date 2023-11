Появляются новые подробности о следующем коммутаторе Nintendo: больше мощности, но без вывода 4K

Последние отчеты предполагают, что долгожданный преемник Nintendo Switch, возможно, не сможет выводить игры в разрешении 4K. Хотя конкретные подробности о консоли по-прежнему скудны, источники сообщили, что специальный чип Nvidia T239, который, по слухам, будет использоваться в следующей итерации Nintendo Switch, не имеет возможности ускорителя глубокого обучения (DLA). Это отсутствие потенциально может препятствовать возможностям консоли по масштабированию DLSS.

DLSS, сокращение от Deep Learning Super Sampling, стало важной темой дискуссий вокруг слухов о функциях предстоящей Nintendo Switch. Он использует искусственный интеллект для повышения качества графики с низким разрешением, что приводит к улучшению визуального качества без чрезмерной нагрузки на аппаратное обеспечение системы. Без DLA потенциал Switch 2 в достижении разрешения 4K может существенно снизиться. Вместо этого консоль может быть ограничена разрешением 1080p, при этом некоторые источники предполагают возможность разрешения 1440p в зависимости от игры.

Хотя эти оценки основаны на предположениях и неподтвержденной информации, они вызывают обеспокоенность по поводу возможностей Switch 2 по сравнению с его конкурентами, такими как Xbox Series S. Отсутствие DLA в чипе, по слухам, потенциально может дифференцировать производительность и качество изображения Nintendo. консоль от других игровых платформ.

Nintendo по-прежнему хранит молчание по этому вопросу, а президент Шунтаро Фурукава опровергает слухи о каких-либо демонстрациях оборудования партнерам. Однако, поскольку слухи продолжают циркулировать, растет ожидание официального представления новой консоли, которое, как ожидается, состоится в следующем году.

Поскольку фанаты с нетерпением ждут дальнейших подробностей, становится ясно, что следующий Nintendo Switch предложит больше мощности и улучшенную производительность. Однако еще неизвестно, окажет ли отсутствие DLA существенное влияние на его графические возможности. В конечном счете, геймерам придется дождаться официальных анонсов и практического опыта, чтобы определить истинный потенциал Switch 2.

FAQ

Будет ли следующий Nintendo Switch поддерживать разрешение 4K?

Что такое DLSS?

DLSS stands for Deep Learning Super Sampling, which uses artificial intelligence to upscale lower-resolution graphics, resulting in improved visuals.

Когда будет представлен новый Nintendo Switch?

Ожидается, что новый Nintendo Switch будет представлен где-то в следующем году, хотя точная дата не подтверждена.

Будет ли Switch 2 обратно совместим?

Хотя подробности о будущей консоли пока ограничены, обсуждалась возможность того, что Switch 2 не будет обратно совместим с предыдущими играми Nintendo Switch.