Nintendo отменяет и переносит мероприятия из соображений безопасности

Nintendo объявила об отмене Nintendo Live 2024 Tokyo и переносе нескольких японских киберспортивных мероприятий из-за постоянных угроз в адрес персонала и зрителей. В недавнем пресс-релизе Nintendo сообщила, что ее сотрудники подвергаются постоянным угрозам, в том числе посетителям и персоналу Nintendo Live 2024. В результате компания приняла трудное решение отменить мероприятие в целях безопасности.

Национальный финал Splatoon Koshien 2023, первоначально запланированный на декабрь 2023 года, также был перенесен. Кроме того, на неустановленную дату перенесены чемпионат мира по Splatoon 3 2024, финальный этап Mario Kart 8 Deluxe Online Challenge и чемпионат мира по Mario Kart 8 Deluxe 2024, которые должны были состояться на Nintendo Live 2024.

Nintendo выразила сожаление по поводу причиненных неудобств и поблагодарила своих поклонников за понимание в этой неудачной ситуации. Это стало ударом для фанатов, которые с нетерпением ждали этих событий и возможности участвовать в различных мероприятиях, таких как игра в новые игры Switch, участие в турнирах, взаимодействие с персонажами и наблюдение за живыми выступлениями.

Прискорбно видеть нарушение того, что должно было стать приятным праздником веселого мира Nintendo. В свете полученных угроз компания уделяет приоритетное внимание безопасности и благополучию своих сотрудников, посетителей и персонала. Nintendo по-прежнему стремится подарить своим поклонникам незабываемые впечатления, и они, безусловно, усердно работают над тем, чтобы мероприятия можно было перенести в ближайшем будущем.

Хотя эти угрозы бросили тень на Nintendo Live 2024 и связанные с ним киберспортивные соревнования, крайне важно, чтобы все участники сохраняли бдительность и поддерживали компанию в ее усилиях по решению этих проблем безопасности.