Внутриигровые покупки доминируют на игровом рынке в Азии и странах БВСА.

Недавний отчет Niko Partners пролил свет на доминирование внутриигровых покупок на игровом рынке в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Фактически, на эти покупки пришлось ошеломляющие 87.8% доли игрового рынка региона, оцениваемой в 89.4 миллиарда долларов.

В отчете показано, что из общих расходов на покупки в приложениях 78.5 миллиарда долларов пришлось на премиум-игры, а 3.1 миллиарда долларов — на подписки. Это указывает на растущую тенденцию среди геймеров, которые готовы инвестировать в свой игровой опыт.

Интересно, что исследование также показало, что 62.3% опрошенных приобретали в прошлом году премиум-игры на различных платформах. Кроме того, значительная часть респондентов (51%, если учитывать более широкий спектр услуг по подписке) использовала услуги подписки для доступа к играм, включая такие популярные платформы, как Prime Gaming.

Однако в отчете подчеркивается главное препятствие для игроков, не тратящих деньги: высокие розничные цены. Значительный процент мобильных геймеров (39.3%) и ПК-геймеров (44.3%) назвали розничные цены самой большой проблемой при покупке игр премиум-класса. Этот вывод демонстрирует необходимость того, чтобы разработчики игр рассматривали более доступные ценовые стратегии для привлечения более широкой базы игроков.

Кроме того, исследование показало, что 30% мобильных геймеров выразили недовольство внутриигровой рекламой, которую они считали самым неприятным аспектом своего игрового опыта на платформе. Это говорит о том, что разработчики должны найти инновационные способы монетизации игр, не нарушая ход и удовольствие от игрового процесса.

Лиза Хэнсон, генеральный директор и президент Niko Partners, подчеркнула важность инновационной монетизации для привлечения геймеров и обеспечения долгосрочного успеха игр. Она также подчеркнула необходимость адаптации моделей монетизации к местным рынкам, подчеркнув, как локализация и культуризация могут способствовать получению доходов.

Поскольку игровой рынок продолжает развиваться, понимание предпочтений потребителей и решение их проблем будет иметь решающее значение как для разработчиков, так и для издателей. Приняв креативные стратегии монетизации и предлагая доступные варианты, индустрия может обеспечить более приятный и инклюзивный игровой опыт для игроков в Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке.