Исследование показывает, что повышенная активность CD8+ Т-клеток повышает иммунитет против ВИЧ

Новое исследование предполагает, что мощная вакцина против ВИЧ должна будет стимулировать устойчивую реакцию CD8+ Т-клеток, чтобы обеспечить эффективную защиту от вируса. В исследовании, проведенном исследователями из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), сравнили активность иммунной системы людей, принимавших участие в исследованиях вакцины против ВИЧ, с активностью так называемых «долгосрочных непрогрессоров» или «элитных людей». «контролеры» (LTNP/EC), которые естественным образом подавляют репликацию ВИЧ в отсутствие антиретровирусной терапии (АРТ).

Когда ВИЧ заражает организм, он поражает CD4+ Т-клетки, вызывая повреждение иммунной системы. В большинстве случаев вирус продолжает реплицироваться и разрушать CD4+ Т-клетки, если его не контролирует АРТ. Однако LTNP/EC имеют иммунную систему, которая быстро распознает CD4+ клетки, инфицированные ВИЧ, и активирует CD8+ Т-клетки для их уничтожения, что приводит к подавлению вируса в кровотоке.

Современные кандидаты на вакцины против ВИЧ были разработаны для стимуляции активности CD8+ Т-клеток, но в клинических испытаниях они не смогли предотвратить заражение ВИЧ или контролировать репликацию вируса. Чтобы понять эту неэффективность, исследователи NIAID сравнили образцы от предыдущих получателей вакцины против ВИЧ с образцами из LTNP/EC. Они обнаружили, что обе группы произвели большое количество CD8+ Т-клеток, распознающих ВИЧ. Однако CD8+ Т-клетки реципиентов вакцины не смогли доставить необходимые белки для уничтожения ВИЧ-инфицированных CD4+ Т-клеток.

Дальнейшие исследования показали, что снижение реакции у получателей вакцины было связано со снижением чувствительности их Т-клеточных рецепторов к ВИЧ. Такая пониженная чувствительность означала, что вакцины-кандидаты не стимулировали в достаточной степени созревание CD8+ Т-клеток для эффективного распознавания и уничтожения ВИЧ-инфицированных CD4+ Т-клеток в организме.

Основываясь на этих результатах, исследователи предполагают, что будущие кандидаты на вакцины против ВИЧ могут оказаться более успешными, если они будут включать дополнительные дозы или сохраняться в организме в течение более длительных периодов времени, чтобы обеспечить постоянную стимуляцию иммунной системы. Они также предполагают, что оценка функции и чувствительности CD8+ Т-клеток должна быть ключевым компонентом оценки потенциала вакцины против ВИЧ, а не полагаться исключительно на количество образующихся CD8+ Т-клеток.

Эти результаты способствуют постоянным усилиям по разработке профилактических и терапевтических вакцин против ВИЧ, а также подходов к иммунотерапии ВИЧ. Лучше понимая иммунный ответ на ВИЧ, исследователи надеются разработать более эффективные стратегии борьбы с вирусом и защиты людей от инфекции.