Николас Кейдж выразил любовь к Сан-Франциско на церемонии вручения наград фестиваля SFFilm

Актер Николас Кейдж затмил всех на церемонии вручения наград фестиваля SFFilm, где он выразил свою любовь к очаровательному городу Сан-Франциско. Кейдж, владевший несколькими объектами недвижимости в городе, вспомнил свои теплые воспоминания о «холодной, прекрасной, туманной погоде, викторианском стиле королевы Анны и мотоциклах», которые определяют уникальное очарование Сан-Франциско.

Известный актер рассказал, что некоторые из самых заветных моментов его жизни были проведены в городе в ранние годы его жизни. Сан-Франциско занимает особое место в его сердце, поскольку в годы своего становления он проводил много времени со своими кузенами и семьей. Далее Кейдж сказал: «Если есть шанс, что меня пригласят обратно, я хочу быть здесь».

Роман Кейджа с Сан-Франциско выходит за рамки простой ностальгии. Раньше он колесил по улицам на своем мотоцикле, наслаждаясь живописной красотой города. И первым домом, который когда-либо купил Кейдж, был викторианский дом королевы Анны на Франклин-стрит, где он невероятно провел время.

Но связь Кейджа с городом глубже. Он учился в престижном Американском театре-консерватории в Сан-Франциско, оттачивая актерское мастерство и закладывая основу для своей блестящей карьеры в Голливуде. Яркая театральная сцена города предоставила Кейджу идеальную платформу для развития его таланта и страсти к актерскому мастерству.

В знак признания его выдающегося вклада в мир кино музыкант Том Уэйтс вручил Кейджу награду за заслуги перед жизнью во время мероприятия SFFILM. Эта заслуженная награда еще больше укрепляет место Кейджа среди великих актеров и подчеркивает то глубокое влияние, которое он оказал на протяжении всей своей карьеры.

Обожание Николаса Кейджа Сан-Франциско очевидно в его словах и переживаниях. От его ранних воспоминаний до успешного актерского пути, город сыграл важную роль в формировании того человека, которым он является сегодня. Очарование Сан-Франциско продолжает очаровывать не только туристов, но и таких известных людей, как Кейдж, которые считают город своим любимым домом вдали от дома.