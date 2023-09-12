Nickelodeon All-Star Brawl 2 представляет Аанга из «Аватара: Последний маг воздуха»

GameMill Entertainment объявила, что Аанг из популярного сериала Nickelodeon «Аватар: Последний маг воздуха» присоединится к составу Nickelodeon All-Star Brawl 2. У Аанга будет совершенно новый набор приемов, демонстрирующий его мастерство магии воздуха.

В предстоящем бою на арене будут как новые персонажи, так и улучшенные вернувшиеся бойцы. Появление Аанга в игре добавит волнения поклонникам серии «Аватар», поскольку они смогут играть за своего любимого героя-повелителя воздуха. Анализ персонажей показывает, что у Аанга будет уникальный набор движений, отражающий его способности из сериала.

Эмбер из Danny Phantom также была недавно анонсирована с официальным трейлером игры. Это еще больше расширяет список Nickelodeon All-Star Brawl 2 и дает фанатам еще одного любимого персонажа, которого они с нетерпением ждут.

Хотя дата релиза еще не объявлена, ожидается, что Nickelodeon All-Star Brawl 2 выйдет на Nintendo Switch и других платформах позднее в этом году. Эта долгожданная игра объединяет персонажей из различных шоу Nickelodeon, предлагая игрокам возможность участвовать в захватывающих битвах с любимыми анимационными героями.

Следите за новостями о персонажах и обновлениях Nickelodeon All-Star Brawl 2. Поклонники могут ознакомиться с предыдущими анонсами и раскрытиями персонажей, посетив репортаж об игре на Nintendo Life.

Что вы думаете о присоединении Аанга к составу? Вам не терпится сыграть за него в Nickelodeon All-Star Brawl 2? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.

Определения:

– Драка на арене: разновидность жанра видеоигр, в которой игроки сражаются на закрытой арене.

– Набор движений: конкретные способности, движения и атаки, которые персонаж может выполнять в видеоигре.

источники:

- Объявление GameMill Entertainment

- Репортаж Nintendo Life о Nickelodeon All-Star Brawl 2