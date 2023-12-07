Новые технологии меняют впечатления от отпуска

По мере приближения курортного сезона компании находят новые способы использовать технологии в праздниках. Одной из таких компаний является Niantic, создатель популярной платформы дополненной реальности (AR) 8th Wall. В 2023 году 8th Wall расширила свою платформу, предложив разработчикам новые инструменты для создания веб-приложений AR.

Чтобы продемонстрировать эти инструменты и создать атмосферу праздника, 8th Wall разработала ряд AR-приложений, которые понравятся как разработчикам, так и широкой публике. В этих мероприятиях используются различные функции платформы 8th Wall для создания захватывающих и интерактивных сценариев на праздничную тематику.

Один из проектов под названием «Спроси Санту что-нибудь» сочетает в себе функции Sky Effects и World Tracking 8th Wall с модулем интеграции искусственного интеллекта Inworld. Это позволяет пользователям видеть, как Санта-Клаус летит по небу и приземляется перед ними. Затем пользователи могут вводить вопросы, на которые Санта-Клаус будет отвечать, создавая уникальное и персонализированное взаимодействие.

Другой опыт, известный как «Holiday Card», демонстрирует поддержку 8th Wall генеративных модулей искусственного интеллекта. Пользователи могут настроить праздничную открытку, набрав такие подсказки, как «снежинки» или «подарки». Затем модуль искусственного интеллекта на основе этих входных данных генерирует уникальный дизайн, в результате чего получается персонализированная праздничная открытка.

Чтобы продемонстрировать инструменты Face Effects 8th Wall, в программе Take an 'Elfie используется фронтальная камера устройства. В этом AR-опыте на лице пользователя появляется эльфийская шляпа, эльфийские уши и румяные щеки, что позволяет ему сделать фотографию и поделиться ею с другими.

Наконец, в разделе «Holiday Hands» подчеркивается функция отслеживания рук 8th Wall. Пользователи могут виртуально прикоснуться к рождественским украшениям в стиле 8th Wall, положив на руку варежку.

Бринн Хенн, руководитель отдела маркетинга продуктов в 8th Wall, подчеркнула силу WebAR в воплощении волшебства праздников в жизнь. В этом сезоне 8th Wall обновила свою платформу, чтобы предоставить разработчикам, брендам и агентствам расширенные функции, позволяющие им создавать увлекательные и интерактивные AR-опыты.

Благодаря этим новым технологиям отдых преобразится, принеся радость и волнение людям всех возрастов.