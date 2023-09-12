Компания NFT Gaming Co. запускает первую игру «Space Striker AI»

Цифровая игровая платформа Компания NFT Gaming Co. объявила о выходе на рынок, выпустив свою первую игру Space Striker AI, доступную на устройствах Android и iOS. Компания стремится преодолеть разрыв между традиционными играми и Web 3, разрабатывая казуальные игры, включающие новые функции, такие как невзаимозаменяемые токены (NFT).

Генеральный директор The NFT Gaming Co. Вадим Матс заявил, что их цель — объединить обычные цифровые игры с уникальными внутриигровыми элементами, включая скины, персонажей и впечатления, которые можно создавать и чеканить в виде NFT. Интегрируя технологию блокчейна в игры, компания стремится предложить пользователям новый уровень владения и ценности своих игровых активов.

В дополнение к «Space Striker AI» компания NFT Gaming Co. планирует в ближайшем будущем выпустить больше игр и приложений, приносящих доход. Направленность компании на создание инновационных игровых процессов с использованием NFT отличает ее от традиционных разработчиков игр.

«Space Striker AI» можно загрузить как из Google Play Store, так и из Apple App Store. Выход NFT Gaming Co. на рынок уже получил положительное внимание: ее акции, торгуемые на Nasdaq, выросли более чем на 8% в ходе предрыночной активности.

Поскольку игровая индустрия продолжает развиваться, интеграция NFT и технологии блокчейна открывает игрокам новые возможности для участия в играх и владения уникальными цифровыми активами. Выход NFT Gaming Co. на рынок знаменует собой значительный шаг на пути к массовому внедрению NFT в играх.

Определения:

– Невзаимозаменяемые токены (NFT): уникальные цифровые активы, которые представляют право собственности на конкретный элемент или часть контента в блокчейне.

Источники: пресс-релиз NFT Gaming Co., MT Newswires.