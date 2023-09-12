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Компания NFT Gaming Co. запускает первую игру «Space Striker AI»

ByМамфо Брешиа

сентябрь 12, 2023
Компания NFT Gaming Co. запускает первую игру «Space Striker AI»

Цифровая игровая платформа Компания NFT Gaming Co. объявила о выходе на рынок, выпустив свою первую игру Space Striker AI, доступную на устройствах Android и iOS. Компания стремится преодолеть разрыв между традиционными играми и Web 3, разрабатывая казуальные игры, включающие новые функции, такие как невзаимозаменяемые токены (NFT).

Генеральный директор The NFT Gaming Co. Вадим Матс заявил, что их цель — объединить обычные цифровые игры с уникальными внутриигровыми элементами, включая скины, персонажей и впечатления, которые можно создавать и чеканить в виде NFT. Интегрируя технологию блокчейна в игры, компания стремится предложить пользователям новый уровень владения и ценности своих игровых активов.

В дополнение к «Space Striker AI» компания NFT Gaming Co. планирует в ближайшем будущем выпустить больше игр и приложений, приносящих доход. Направленность компании на создание инновационных игровых процессов с использованием NFT отличает ее от традиционных разработчиков игр.

«Space Striker AI» можно загрузить как из Google Play Store, так и из Apple App Store. Выход NFT Gaming Co. на рынок уже получил положительное внимание: ее акции, торгуемые на Nasdaq, выросли более чем на 8% в ходе предрыночной активности.

Поскольку игровая индустрия продолжает развиваться, интеграция NFT и технологии блокчейна открывает игрокам новые возможности для участия в играх и владения уникальными цифровыми активами. Выход NFT Gaming Co. на рынок знаменует собой значительный шаг на пути к массовому внедрению NFT в играх.

Определения:
– Невзаимозаменяемые токены (NFT): уникальные цифровые активы, которые представляют право собственности на конкретный элемент или часть контента в блокчейне.
Источники: пресс-релиз NFT Gaming Co., MT Newswires.

By Мамфо Брешиа

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