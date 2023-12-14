Обновление игры Spider-Man 2 выйдет в начале 2024 года

Insomniac Games подтвердила, что следующее обновление игры для Spider-Man 2 планируется выпустить в начале 2024 года. Хотя игроки выразили ожидание новых функций, таких как New Game Plus и аудиоописания, команда разработчиков подчеркнула необходимость дополнительного времени. чтобы гарантировать, что обновление соответствует их стандартам качества.

«Мы усердно работаем над этими функциями и нуждаемся в дальнейшем тестировании, чтобы гарантировать их качество», — заявила Insomniac Games в недавнем объявлении в Twitter. Окно выпуска обновления игры назначено на начало 2024 года, а более полный список функций будет раскрыт ближе к запуску обновления.

Insomniac Games также приняла во внимание отзывы игроков и взяла на себя обязательство включить столь востребованные функции, такие как возможность изменять время суток и воспроизводить выполненные миссии. Несмотря на то, что Spider-Man 5 является эксклюзивом для консоли PS2, он приобрел значительную популярность с момента своего выпуска почти два месяца назад. Всего за 11 дней после запуска Spider-Man 2 было продано более пяти миллионов копий, что сделало ее одной из самых успешных игр года.

Интересно, что это объявление было сделано вскоре после того, как появились сообщения о кибератаке на Insomniac Games со стороны группы вымогателей, которая предположительно раскрыла конфиденциальную информацию. Sony, материнская компания Insomniac Games, незамедлительно опубликовала заявление, подтверждающее расследование этого дела и заверяющее общественность, что никакие другие студии или подразделения Sony Interactive Entertainment не пострадали.

В предстоящем обновлении игры игроки Spider-Man 2 могут рассчитывать на улучшенный игровой процесс благодаря реализации запрошенных функций. Insomniac Games продолжает уделять приоритетное внимание качеству и удовлетворению игроков, гарантируя, что Spider-Man 2 останется выдающимся супергеройским приключением для поклонников игровой франшизы.