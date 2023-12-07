Прогноз погоды в Нью-Йорке на зиму: чего ожидать в этом сезоне

С приближением зимы многие жители Нью-Йорка интересуются, какая погода будет в Большом Яблоке в этом году. Несмотря на то, что в городе сохраняются умеренные температуры и дожди, метеорологи прогнозируют, что предстоящая зима может не принести существенных изменений в погодные условия.

В отличие от предыдущих лет, в этом сезоне на северо-востоке ожидается погодное явление, известное как Эль-Ниньо. Эль-Ниньо обычно приносит теплые температуры из южной части Соединенных Штатов, что может привести к менее сильным холодам и снегопадам в Нью-Йорке.

По данным AccuWeather, этой зимой в Нью-Йорке, по прогнозам, выпадет 18-26 дюймов снега, что немного ниже среднего показателя в 30 дюймов. Хотя это может быть хорошей новостью для тех, кто не любит расчищать и расчищать обледеневшие тротуары, это означает, что любители зимы могут быть разочарованы отсутствием снегопада.

Несмотря на то, что в Нью-Йорке прогнозируется относительно более мягкая зима, важно помнить, что температура все еще может значительно упасть. Однако исторические данные показывают, что в прошлом в городе были гораздо более холодные температуры. Некоторые из самых низких зарегистрированных температур в Центральном парке включают -15°F 9 февраля 1934 года, -13°F 30 декабря 1917 года и -8°F 15 февраля 1943 года.

Хотя этой зимой погода может быть более управляемой, важно следить за местными прогнозами и быть готовым к любым непредсказуемым изменениям, которые могут произойти. Как всегда, рекомендуется одеться тепло и принять меры предосторожности, чтобы обеспечить свою безопасность в холодные месяцы.

В целом жители Нью-Йорка могут ожидать в этом году более мягкую, чем в среднем, зиму с меньшим количеством снегопадов. Так что, хотя это, возможно, и не зимняя страна чудес, это отличная возможность насладиться городом без неудобств, которые может принести сильный снегопад.

Об авторе:

Мэтью Юзаррага — мультимедийный журналист родом из Эль-Пасо, штат Техас, который освещает местные новости и темы ЛГБТКИА в районе метро Нью-Йорка с 2021 года. Он присоединился к команде PIX11 Digital в 2023 году, и вы можете найти больше работ Мэтью по адресу посещение его портфолио.