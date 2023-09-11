Понимание влияния миграции бобра на арктические сообщества

Новое исследование под названием «Барин», что означает «Бобры и социально-экологическая устойчивость в инуитском Нунангате», изучает, как миграция бобров в Арктику влияет на регион и его сообщества. Поскольку бобры продолжают двигаться на север, их способность изменять водные пути и окружающую местность может иметь серьезные последствия.

Проект Барин, возглавляемый Хелен Уилер из Университета Англии Раскин и Филиппом Маршем из Университета Уилфрида Лорье, в сотрудничестве с Хербом Накимаяком из Объединенного комитета по управлению рыбной ловлей Инувиалуита и другими партнерами, направлен на то, чтобы понять изменения, связанные с бобрами в ручьях и озерах, и то, как они изменения влияют на людей. Это исследование особенно важно для региона поселения Инувиалуит в Канаде.

На Аляске такие ученые, как Кен Тейп, годами изучали влияние бобров и сформировали Сеть наблюдения за арктическими бобрами (A-Bon), чтобы облегчить сотрудничество и обмен знаниями между исследователями из разных регионов. Однако Канада все еще догоняет ее в плане изучения и понимания масштаба проблем, связанных с бобрами в Арктике.

Бобры оказывают широкомасштабное воздействие на низинные экосистемы, включая вечную мерзлоту, круговорот углерода, популяцию рыб и качество воды. Хотя воздействие бобров широко изучалось в других регионах, Арктика представляет собой уникальные проблемы из-за мерзлого грунта и систем с ограниченной температурой. Арктика уже претерпевает значительные изменения из-за изменения климата, поэтому необходимо определить конкретные изменения, связанные с бобрами.

Проект Барин направлен на решение нескольких ключевых проблем, таких как рост популяции бобра, его влияние на рыбу и ее среду обитания, а также последующее воздействие на окружающие сообщества. Исследование включает использование спутниковых данных НАСА и статистического моделирования для прогнозирования движения бобра и гидрологических изменений. Он также включает в себя общественные семинары, сбор устных историй и сбор данных на местах.

Район исследования Барина включает Аклавик, Туктояктук и Инувик, а также водоразделы вдоль шоссе Инувик-Туктояктук. Херб Накимаяк, председатель Объединенного комитета по управлению рыбным промыслом Инувиалуита, стал свидетелем значительных изменений в этих районах, таких как увеличение количества бобровых плотин и их влияние на рыбные реки и экосистемы, от которых зависят киты и тюлени.

В целом, проект Барин направлен на предоставление ценных исследований, которые могут помочь в принятии решений и разработке стратегий для постоянного мониторинга и управления на уровне сообщества. Понимая влияние миграции бобров на арктические сообщества, можно принять более эффективные меры для обеспечения устойчивости и устойчивости этих экосистем.

Источники: Инувик Драм, Yale Environment 360.