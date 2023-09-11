CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Новости

Понимание влияния миграции бобра на арктические сообщества

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Понимание влияния миграции бобра на арктические сообщества

Новое исследование под названием «Барин», что означает «Бобры и социально-экологическая устойчивость в инуитском Нунангате», изучает, как миграция бобров в Арктику влияет на регион и его сообщества. Поскольку бобры продолжают двигаться на север, их способность изменять водные пути и окружающую местность может иметь серьезные последствия.

Проект Барин, возглавляемый Хелен Уилер из Университета Англии Раскин и Филиппом Маршем из Университета Уилфрида Лорье, в сотрудничестве с Хербом Накимаяком из Объединенного комитета по управлению рыбной ловлей Инувиалуита и другими партнерами, направлен на то, чтобы понять изменения, связанные с бобрами в ручьях и озерах, и то, как они изменения влияют на людей. Это исследование особенно важно для региона поселения Инувиалуит в Канаде.

На Аляске такие ученые, как Кен Тейп, годами изучали влияние бобров и сформировали Сеть наблюдения за арктическими бобрами (A-Bon), чтобы облегчить сотрудничество и обмен знаниями между исследователями из разных регионов. Однако Канада все еще догоняет ее в плане изучения и понимания масштаба проблем, связанных с бобрами в Арктике.

Бобры оказывают широкомасштабное воздействие на низинные экосистемы, включая вечную мерзлоту, круговорот углерода, популяцию рыб и качество воды. Хотя воздействие бобров широко изучалось в других регионах, Арктика представляет собой уникальные проблемы из-за мерзлого грунта и систем с ограниченной температурой. Арктика уже претерпевает значительные изменения из-за изменения климата, поэтому необходимо определить конкретные изменения, связанные с бобрами.

Проект Барин направлен на решение нескольких ключевых проблем, таких как рост популяции бобра, его влияние на рыбу и ее среду обитания, а также последующее воздействие на окружающие сообщества. Исследование включает использование спутниковых данных НАСА и статистического моделирования для прогнозирования движения бобра и гидрологических изменений. Он также включает в себя общественные семинары, сбор устных историй и сбор данных на местах.

Район исследования Барина включает Аклавик, Туктояктук и Инувик, а также водоразделы вдоль шоссе Инувик-Туктояктук. Херб Накимаяк, председатель Объединенного комитета по управлению рыбным промыслом Инувиалуита, стал свидетелем значительных изменений в этих районах, таких как увеличение количества бобровых плотин и их влияние на рыбные реки и экосистемы, от которых зависят киты и тюлени.

В целом, проект Барин направлен на предоставление ценных исследований, которые могут помочь в принятии решений и разработке стратегий для постоянного мониторинга и управления на уровне сообщества. Понимая влияние миграции бобров на арктические сообщества, можно принять более эффективные меры для обеспечения устойчивости и устойчивости этих экосистем.

Источники: Инувик Драм, Yale Environment 360.

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Новости

Устройство НАСА производит кислород на Марсе

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю
Новости

Представляем Mannequin: новый опыт многопользовательской виртуальной реальности

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота
Новости

Легко создавайте QR-коды с помощью браузеров Chrome и Edge

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Технологии

Жадель: многогранный талант в журналистике, психологии и маркетинговых исследованиях

сентябрь 14, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Загадочная история с дедушкиной кроватью в Stardew Valley

сентябрь 14, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Спутник Юпитера Каллисто таит в себе загадку: обилие атмосферного кислорода

сентябрь 14, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Недавно обнаруженные стволовые клетки влияют на распространение рака молочной железы на позвоночник

сентябрь 14, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев