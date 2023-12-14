Intel выпускает новые драйверы для графических процессоров Intel Arc

Недавно компания Intel выпустила новейшие драйверы для графических процессоров Intel Arc, предлагающие поддержку новых чипов Core Ultra и их встроенной графики. Обновление драйвера содержит несколько заметных улучшений и исправлений для различных игр и приложений.

Новая версия драйвера 31.0.101.5081 WHQL и 31.0.101.5122 WHQL включает поддержку Intel Core Ultra с Intel Arc Graphics и Intel Graphics. В нем также устранены некоторые проблемы предыдущих версий и внесены улучшения в игровую производительность.

Среди игровых преимуществ обновление драйвера значительно повышает производительность игр на графических продуктах Intel Arc серии A по сравнению с программным драйвером 31.0.101.5074. Например, Battlefield 1, работающий в разрешении 1080p с настройками «Ультра», может ожидать среднего прироста FPS до 30%.

Помимо игровых улучшений, обновление драйвера расширяет функции Intel Arc Control. Теперь он поддерживает фильтры веб-камеры для передачи нейронного стиля поверх фоновых эффектов, захват HDR, потоковую передачу HDR в SDR на HDR-совместимых дисплеях и настройку горячих клавиш.

В примечаниях к выпуску также подробно описаны исправленные проблемы, такие как повреждение строк во время игры в Fortnite с определенными настройками сглаживания для графических продуктов Intel Arc A-серии. Однако существуют также известные проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи, в том числе сбои приложений во время игры в Dead by Daylight и повреждение местности в Diablo 4 для Intel Core Ultra с графическими продуктами Intel Arc.

Кроме того, обновление драйвера устраняет определенные проблемы с графическими продуктами Intel Iris Xe MAX и процессорами Intel Core (12–14 поколений), обеспечивая более плавный и стабильный игровой процесс.

Intel Arc Control также получила некоторые исправления, в том числе улучшенную активацию виртуальной камеры, устранение всплывающих окон с ошибками после событий питания и более надежное сохранение настроек приложений. Однако по-прежнему существуют известные проблемы, о которых следует знать, например, создание нескольких видеофайлов в некоторых играх при использовании захвата Arc Control Studio.

Заинтересованные пользователи могут загрузить новые драйверы и найти полные примечания к выпуску в формате PDF на веб-сайте Intel. С помощью этих обновлений Intel стремится предоставить пользователям оптимизированные и улучшенные игровые возможности на графических процессорах Intel Arc.