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Intel выпускает новые драйверы для графических процессоров Intel Arc

ByМамфо Брешиа

Декабрь 14, 2023
Intel выпускает новые драйверы для графических процессоров Intel Arc

Недавно компания Intel выпустила новейшие драйверы для графических процессоров Intel Arc, предлагающие поддержку новых чипов Core Ultra и их встроенной графики. Обновление драйвера содержит несколько заметных улучшений и исправлений для различных игр и приложений.

Новая версия драйвера 31.0.101.5081 WHQL и 31.0.101.5122 WHQL включает поддержку Intel Core Ultra с Intel Arc Graphics и Intel Graphics. В нем также устранены некоторые проблемы предыдущих версий и внесены улучшения в игровую производительность.

Среди игровых преимуществ обновление драйвера значительно повышает производительность игр на графических продуктах Intel Arc серии A по сравнению с программным драйвером 31.0.101.5074. Например, Battlefield 1, работающий в разрешении 1080p с настройками «Ультра», может ожидать среднего прироста FPS до 30%.

Помимо игровых улучшений, обновление драйвера расширяет функции Intel Arc Control. Теперь он поддерживает фильтры веб-камеры для передачи нейронного стиля поверх фоновых эффектов, захват HDR, потоковую передачу HDR в SDR на HDR-совместимых дисплеях и настройку горячих клавиш.

В примечаниях к выпуску также подробно описаны исправленные проблемы, такие как повреждение строк во время игры в Fortnite с определенными настройками сглаживания для графических продуктов Intel Arc A-серии. Однако существуют также известные проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи, в том числе сбои приложений во время игры в Dead by Daylight и повреждение местности в Diablo 4 для Intel Core Ultra с графическими продуктами Intel Arc.

Кроме того, обновление драйвера устраняет определенные проблемы с графическими продуктами Intel Iris Xe MAX и процессорами Intel Core (12–14 поколений), обеспечивая более плавный и стабильный игровой процесс.

Intel Arc Control также получила некоторые исправления, в том числе улучшенную активацию виртуальной камеры, устранение всплывающих окон с ошибками после событий питания и более надежное сохранение настроек приложений. Однако по-прежнему существуют известные проблемы, о которых следует знать, например, создание нескольких видеофайлов в некоторых играх при использовании захвата Arc Control Studio.

Заинтересованные пользователи могут загрузить новые драйверы и найти полные примечания к выпуску в формате PDF на веб-сайте Intel. С помощью этих обновлений Intel стремится предоставить пользователям оптимизированные и улучшенные игровые возможности на графических процессорах Intel Arc.

By Мамфо Брешиа