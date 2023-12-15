Новые предметы GTA Online выпущены в честь важных событий Rockstar Games

Rockstar Games, культовый разработчик игр серии Grand Theft Auto, стильно празднует свое 25-летие, а также 10-летие GTA V и GTA Online. Недавно в GTA Online была выпущена новая порция новых предметов, посвященная этим важным событиям.

Последняя коллекция включает в себя разнообразные предметы одежды и специальную ливрею. Хотя некоторые предметы одежды ранее были представлены в игре, другие являются товарами, которые Rockstar Games продавала за последнее десятилетие. От тематических футболок Rockstar Games до юбилейных футболок и нарядов GTA V, которые носят главные герои игры (Франклин, Майкл и Тревор), игроки избалованы выбором, когда дело доходит до индивидуальной одежды в GTA Online.

Одним из выдающихся дополнений является эксклюзивная окраска Knuckleduster Sport, которую можно применить только к Itali GTO Stinger TT. Этот привлекательный дизайн придает автомобилю уникальный вид и обязательно привлечет внимание на виртуальных улицах Лос-Сантоса.

Разблокировка этих предметов — простой процесс. Игрокам достаточно войти в GTA Online, и они получат внутриигровое сообщение, подтверждающее наличие новинки. Чтобы примерить предметы одежды, игроки могут посетить гардероб или магазин одежды, чтобы создать желаемый образ. А для тех, кто хочет примерить ливрею Knuckleduster Sport, подойдет поездка на таможню Лос-Сантоса.

С выпуском этих праздничных предметов у игроков появится возможность стильно продемонстрировать свою любовь к Rockstar Games и франшизе GTA. Будь то футболка в стиле Rockstar или наряд любимого персонажа GTA V — возможности для самовыражения в GTA Online никогда не были такими лучшими.

Итак, какая новая разблокировка вам больше всего нравится? Дайте нам знать в комментариях ниже, мы продолжим держать вас в курсе всех последних новостей в мире GTA Online. Оставайтесь на связи с RockstarINTEL и не забудьте подписаться на нашу рассылку, чтобы получать еженедельные обзоры всего, что касается Rockstar Games.