Спят как птицы: взгляд на привычки сна динозавров

Около 71 миллиона лет назад небольшой динозавр-теропод погрузился в последний сон, оставив после себя замечательную окаменелость, которая проливает свет на древние привычки сна. Недавно обнаруженное в пустыне Гоби в Монголии, ископаемое принадлежит ранее неизвестному виду Jaculinykus yaruui, имеющему сходство с современными птицами.

В отличие от общепринятого представления о динозаврах как о гигантских, устрашающих существах, бродящих по Земле, Jaculinykus yaruui принадлежал к группе мелких теропод, называемых Alvarezsauridae. Эти динозавры имели длинные руки с тремя пальцами, идеально подходящие для захвата предметов. Хотя когда-то считалось, что Alvarezsauridae представляют собой самых ранних нелетающих птиц, теперь их классифицируют как нептичьих теропод, тесно связанных с птицами.

Ископаемое Jaculinykus yaruui демонстрирует уникальную позу во время сна, напоминающую позу современных птиц. Его шея и хвост изогнуты, а задние конечности подвернуты под таз. Эта стереотипная птичья поза для сна аналогична позе, наблюдаемой у троодонтид, таких как Mei long и Sinornithoides youngi.

Это открытие предполагает, что положение во время сна могло быть еще одной общей чертой динозавров и птиц. Современные птицы сворачиваются калачиком во время сна, чтобы сохранить тепло, и, учитывая, что пернатые тероподы были теплокровными, вполне вероятно, что Jaculinykus yaruui принял аналогичную позу, чтобы согреться.

Это открытие бросает вызов традиционным представлениям о поведении динозавров и предоставляет убедительные доказательства птичьего образа сна задолго до того, как птицы появились. Это расширяет наше понимание всесторонней анатомии Alvarezsauridae и подчеркивает сложные эволюционные отношения между тероподами-динозаврами и птицами.

Исследование, опубликованное в PLoS ONE, подчеркивает важность открытий окаменелостей в разгадке тайн доисторической жизни. Изучая уникальные черты и поведение древних видов, ученые продолжают рисовать более подробную картину далекого прошлого Земли.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Почему поза Jaculinykus yaruui во время сна важна?

Поза Jaculinykus yaruui во время сна свидетельствует о птичьем поведении среди нептичьих динозавров-теропод. Это предполагает, что поза, свернутая калачиком во время сна, могла быть общей чертой динозавров и современных птиц.

Вопрос: Каково значение семейства Alvarezsauridae?

Семейство Alvarezsauridae включает небольших динозавров-теропод, которые ранее считались самыми ранними нелетающими птицами. Однако теперь их классифицируют как нептичьих теропод, тесно связанных с птицами, что дает ценную информацию об эволюционной связи между динозаврами и птицами.

Вопрос: Как положение динозавров во время сна помогало им сохранять тепло?

Современные птицы во время сна сворачиваются калачиком, чтобы сохранить тепло. Поскольку Jaculinykus yaruui и другие пернатые тероподы, вероятно, были теплокровными, принятие аналогичной позы во время сна могло помочь им регулировать температуру тела.