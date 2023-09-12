Недавно открытая комета Нисимура пролетела вблизи Земли

Недавно открытая комета Нисимура (C/2023 P1) собирается пролететь мимо Земли на расстояние примерно 125 миллионов километров. Комету впервые заметил астроном-любитель Хидео Нисимура 12 августа с помощью своего телескопа в городе Какегава, Япония. В отличие от некоторых предыдущих комет, комету Нисимура можно было увидеть на предрассветном небе, а не ночью, что делает ее наблюдение ранним утром.

Хотя поначалу ее было трудно обнаружить, некоторым «жаворонкам» удалось сделать снимки кометы Нисимура с помощью телескопов. Яркость кометы оценивается примерно в 4.0 по шкале звездных величин, что означает, что ее можно увидеть невооруженным глазом даже в городских районах. Однако из-за близости к Солнцу комету сложно наблюдать, особенно из более низких широт, таких как Канада.

С течением времени комета Нисимура будет видна не ранним утром, а ранним вечером. Оно появится низко над горизонтом сразу после захода солнца. Рекомендуется посетить TheSkyLive.com, чтобы определить лучшее время просмотра для вашего местоположения.

Путь кометы пройдет через созвездия Льва и Девы. В воскресенье он приблизится к Солнцу на расстояние примерно 34 миллионов километров в пределах орбиты Меркурия. Будущее кометы неопределенно, поскольку она может либо выжить на другой орбите примерно через 400 лет, либо потенциально распасться.

Астроном-любитель Хидео Нисимура ранее обнаружил еще две кометы, что подчеркивает неоценимый вклад астрономов-любителей в этой области. Кроме того, есть предположение, что эта комета может быть ответственна за создание менее известного метеорного потока под названием «Сигма-гибриды», который, как ожидается, произойдет с 22 ноября по 4 января и достигнет максимума 7 декабря.

Комета Нисимура предлагает наблюдателям за небом прекрасную возможность наблюдать недавно открытый небесный объект, хотя и с некоторыми трудностями. Хотя визуально она может быть не такой впечатляющей, как предыдущие кометы, она дает возможность увидеть красоту нашей Вселенной и оценить вклад астрономов-любителей в расширение нашего понимания.

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