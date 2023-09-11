Новая коллекция Borderlands: «Ящик Пандоры» предлагает большую ценность для фанатов

Недавно выпущенная коллекция Borderlands Collection: Pandora's Box стала хитом среди поклонников Borderlands, быстро поднявшись в чарт Xbox «Самая высокооплачиваемая игра». С момента своего выпуска 1 сентября коллекция достигла второй позиции в британском чарте и остается седьмой в США.

Одной из основных причин его популярности является огромная скидка 60%, доступная в настоящее время, которая снижает цену со 123.99 фунтов стерлингов / 149.99 долларов США до 49.59 фунтов стерлингов / 59.99 долларов США. Кроме того, те, у кого уже есть какая-либо игра из коллекции, могут получить еще большую скидку.

Коллекция Borderlands: Ящик Пандоры включает в себя шесть игр, а также весь дополнительный контент для каждой игры. Поклонники могут рассчитывать на часы захватывающего игрового процесса и исследования уникальной вселенной Borderlands.

Для тех, кто заинтересован в покупке коллекции, сейчас самое время сделать это, пока скидка не истечет примерно в среду или четверг на этой неделе. Коллекцию можно легко найти в Xbox Store.

Многие фанаты в восторге от этого предложения, поскольку оно обеспечивает большую ценность шести игр и их дополнительного контента. Однако мнения могут различаться, и людям предлагается поделиться своими мыслями в разделе комментариев.

Обратите внимание, что некоторые ссылки, представленные в этой статье, являются партнерскими, а это означает, что небольшой процент от продажи может пойти издателю в случае совершения покупки. Более подробную информацию об этом можно найти в нашем «Раскрытии Федеральной торговой комиссии».

источники:

– Коллекция Borderlands: Ящик Пандоры в магазине Xbox