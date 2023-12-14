Законодатели штата Висконсин предлагают законопроект о декриминализации владения марихуаной

Законодатели штата Висконсин, представляющие разные партийные линии, объединяют усилия, чтобы представить новый законопроект, направленный на декриминализацию незначительного хранения марихуаны. Представители Шэй Сортвелл (справа) и Сильвия Ортис-Велес (демократ) вместе с сенатором Леной Тейлор (демократ) поддерживают закон, который направлен на то, чтобы сломать затор в политике каннабиса в законодательном органе, контролируемом Республиканской партией.

Предлагаемый законопроект предусматривает наказание за хранение до 14 граммов каннабиса конфискацией в гражданском порядке в размере 100 долларов США, что устраняет угрозу тюремного заключения. Это также предотвратит более серьезные наказания для рецидивистов, поскольку не будут учитываться обвинительные приговоры, связанные с весом до 28 граммов. Спонсоры законопроекта утверждают, что Висконсин не должен сажать в тюрьму людей за незначительные правонарушения, связанные с марихуаной, особенно когда другие штаты уже предприняли шаги по декриминализации хранения марихуаны.

Законодательство также предоставит работодателям большую свободу действий в политике тестирования на каннабис на рабочем месте. Хотя законопроект направлен на смягчение наказаний за хранение и использование принадлежностей для марихуаны, он по-прежнему допускает наложение штрафов до 10 долларов за эти правонарушения.

Помимо декриминализации, законопроект направлен на ограничение ответственности работодателей, которые предпочитают не требовать тестирования на наркотики ТГК для соискателей или работников. Однако из этой политики есть некоторые исключения, например, рабочие места, связанные с федеральными контрактами, соблюдением требований Министерства транспорта США или коллективными договорами с конкретными полномочиями.

Спонсоры законопроекта призывают коллег-законодателей стать соавторами до его официального внесения.

Хотя сторонники реформы марихуаны в целом приветствуют любые шаги по прекращению арестов за преступления, связанные с каннабисом, в Висконсине, некоторые утверждают, что декриминализация не заходит достаточно далеко. Демократы, такие как лидер меньшинства в Сенате Мелисса Агард, настаивают на всеобъемлющей легализации и призывают общественность оказать давление на представителей, чтобы они провели слушания по этому вопросу.

Висконсин выделяется в регионе, а соседние штаты, такие как Иллинойс, Мичиган и Миннесота, уже легализовали марихуану. Несмотря на это, консервативный законодательный орган сопротивляется даже постепенным реформам. Однако недавняя финансовая оценка Департамента доходов штата предполагает, что легализация марихуаны может иметь значительный экономический эффект, принося около 170 миллионов долларов налоговых поступлений ежегодно.

Хотя судьба законопроекта остается неопределенной, защитники и законодатели будут продолжать настаивать на разумной политике в отношении марихуаны, которая отражает изменение отношения к каннабису.