Знакомство с Android 14 QPR2 Beta 1: многообещающее обновление

Сегодня начался новый захватывающий этап бета-версии Android 14 с выпуском Android 14 QPR2. Ожидается, что эта бета-программа, известная как ежеквартальный выпуск платформы (QPR), перерастет в долгожданное обновление в марте 2024 года. Сразу же файлы доступны для многих устройств Pixel, включая Pixel 5a, что подчеркивает приверженность Google расширенной поддержке устройств.

Возможно, вы задаетесь вопросом: «Что случилось с бета-версиями Android 14 QPR1?» Ну, держи эту мысль! Хотя программа Android 14 QPR1 вышла в бета-версии 2.2 в начале ноября, похоже, что Google уверен в ее стабильности и, возможно, желает получить отзывы пользователей о еще более последней версии. Таким образом, QPR2 делает свой грандиозный выход.

Подробности о выпуске бета-версии 14 Android 2 QPR1

– Дата выхода: 15 ноября 2023 г.

- Строить:

– Устройства Pixel 5a: AP11.231020.013.

– Устройства Pixel 8 и 8 Pro: AP11.231020.014.

– Все остальные устройства: AP11.231020.013.A1

– Поддержка эмулятора: x86 (64-бит), ARM (v8-A)

– Уровень исправлений безопасности: ноябрь 2023 г.

– Сервисы Google Play: 23.36.14

На данный момент сборка QPR2 Beta 1 доступна для Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet. Кроме того, Google уверяет нас, что скоро появятся обновления для Pixel 8 и Pixel 8 Pro, что принесет облегчение владельцам Pixel.

Чтобы получить сборку Android 14 QPR2 Beta 1, зарегистрированные участники программы бета-тестирования Android могут рассчитывать на получение беспроводного обновления сегодня. Для тех, кто в настоящее время использует Android 14 QPR1 2.2, переход на новую сборку QPR2 Beta 1 происходит автоматически. Однако люди, которые предпочитают оставаться на QPR1, могут сразу отказаться от бета-программы, чтобы получить стабильную сборку QPR1, выпуск которой запланирован на декабрь.

Исправления в Android 14 QPR2 Beta 1

Хотя Google еще не предоставил список новых функций, они поделились следующими исправлениями, включенными в обновление QPR2:

– Решена проблема, приводившая к сбою менеджера пакетов во время установки некоторых приложений (проблема № 303849830).

– Исправлена ​​ошибка, из-за которой пользователи иногда не могли оставлять отзывы через приложение Android Beta Feedback (проблема № 307592531).

– Устранена проблема, которая иногда препятствовала подключению устройства к сетям 5G, когда они были доступны (проблема № 306294357).

Мы с нетерпением углубимся в сборку Android 14 QPR2 Beta 1, обещая сделать на этом пути интересные открытия. Следите за обновлениями!

FAQ

Вопрос: Какие устройства подходят для сборки Android 14 QPR2 Beta 1?

Ответ: В настоящее время Pixel 5a, 6, 6 Pro, 6a, 7, 7 Pro, 7a, Pixel Fold и Pixel Tablet поддерживают сборку QPR2 Beta 1, а на горизонте появятся обновления для Pixel 8 и Pixel 8 Pro.

Вопрос: Как я могу получить сборку Android 14 QPR2 Beta 1?

О: Если вы зарегистрированы в программе бета-тестирования Android, обновление должно быть доставлено на ваше устройство по беспроводной сети. Пользователи Android 14 QPR1 2.2 автоматически перейдут на сборку QPR2 Beta 1.

Вопрос: Могу ли я остаться на Android 14 QPR1 вместо обновления до QPR2?

О: Да, если вы предпочитаете оставаться на QPR1, вы можете отказаться от бета-программы, чтобы получить стабильную сборку QPR1 после ее выпуска в декабре.

Вопрос: Какие исправления были реализованы в обновлении Android 14 QPR2 Beta 1?

О: Обновление QPR2 устраняет такие проблемы, как сбои менеджера пакетов во время установки приложения, проблемы с отправкой отзывов и сбои подключения к сети 5G.