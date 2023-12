Netflix продолжает расширять каталог игр Grand Theft Auto: The Trilogy

By

Netflix снова попал в заголовки игровых новостей благодаря своему последнему дополнению — Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition. В эту обновленную коллекцию входят три знаковые игры из франшизы Grand Theft Auto: GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas.

Для геймеров, желающих насладиться ностальгическими криминальными приключениями, GTA Trilogy будет доступна на Netflix начиная с 14 декабря. Игроки могут предварительно зарегистрироваться для игры, которая теперь доступна на iOS и Google Play.

Игровые предложения Netflix набирают обороты: уже доступно несколько впечатляющих игр, таких как Kentucky Route Zero, Before Your Eyes и Immortality. Стриминговый гигант сосредоточился на создании обширной коллекции игр, удовлетворяющей различные вкусы и впечатления. Создание коммерчески успешных игр с хорошо известным брендом, похоже, является стратегией Netflix для достижения успеха на игровом рынке.

Хотя Netflix не публикует никакой статистики игроков или данных о популярности своего игрового контента, он продолжает заключать высококлассные партнерские отношения и приобретать игры со значительным количеством фанатов. Добавив трилогию GTA в свой каталог, Netflix получает доступ к одной из самых любимых и успешных франшиз в истории видеоигр.

Более того, решение Netflix предлагать эти игры исключительно на мобильных устройствах по модели подписки также является интересным предприятием. С развитием мобильных игр перед геймерами открываются новые возможности удобного доступа к популярным играм.

Поскольку Netflix расширяет свое присутствие в игровой индустрии, будет интересно посмотреть, как он ориентируется в этой новой сфере и еще больше расширяет свои игровые предложения. Являетесь ли вы давним поклонником серии Grand Theft Auto или просто ищете захватывающие, захватывающие игровые впечатления, добавление GTA Trilogy на Netflix, несомненно, станет захватывающим событием как для обычных, так и для преданных геймеров.

FAQ

Когда Grand Theft Auto: The Trilogy будет доступна на Netflix?

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition будет доступна на Netflix для устройств iOS и Android, а также в мобильном приложении Netflix, начиная с 14 декабря.

Могу ли я предварительно зарегистрироваться на игры?

Да, вы можете предварительно зарегистрироваться на игры GTA Trilogy уже сейчас на iOS и в Google Play.

Игры Netflix доступны только на мобильных устройствах?

Хотя некоторые игры Netflix предназначены исключительно для мобильных устройств, потоковая платформа предлагает разнообразные игровые возможности на разных платформах.