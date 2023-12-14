Idea Factory International открывает предварительные заказы на Neptunia: Sisters VS Sisters Physical Editions

Idea Factory International рада сообщить, что теперь доступны предварительные заказы на физические издания Neptunia: Sisters VS Sisters для Nintendo Switch и Xbox. Поклонники могут получить эти ограниченные версии игры, которые содержат эксклюзивный контент и бонусы.

Релиз Neptunia: Sisters VS Sisters для Nintendo Switch будет стоить 49.99 долларов, а версия для Xbox — 39.99 долларов. Каждая платформа предлагает свои уникальные возможности. Издание Switch включает Махо и Анри в качестве эксклюзивных игровых персонажей, что добавляет игровому процессу новое измерение. С другой стороны, версия для Xbox поставляется с уже включенным в игру DLC со спортивным купальником, предлагающим игрокам различные косметические варианты.

Neptunia: Sisters VS Sisters выйдет в физическом и цифровом виде на Nintendo Switch 23 января 2024 года. Релиз Xbox ожидается где-то в следующем году, что позволит фанатам франшизы наслаждаться игрой на предпочитаемой ими платформе.

Не упустите возможность защитить свою копию этой долгожданной игры. Оформите предзаказ прямо сейчас, чтобы присоединиться к Кандидатам в богини в их захватывающем приключении по исследованию таинственной лаборатории и раскрытию ее секретов. Благодаря игровому процессу, включающему захватывающие бои, настройку персонажей, побочные квесты и командные сражения, Neptunia: Sisters VS Sisters обещает игрокам захватывающий и захватывающий опыт.

Для получения дополнительной информации и оформления предварительного заказа на физическое издание Neptunia: Sisters VS Sisters посетите официальные ссылки магазина, указанные ниже. Приготовьтесь отправиться в эпическое путешествие вместе со своими любимыми кандидатами в богини и спасти мир от модных вспышек!

Обратите внимание, что доступность физических выпусков может различаться в зависимости от вашего региона.