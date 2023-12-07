Недавно Непал призвал Россию прекратить отправку солдат гуркхов на линию фронта в Украине. Этот запрос поступил после того, как Непал стал свидетелем потери шести своих солдат, служивших в российской армии с февраля 2022 года, что вызвало гнев и беспокойство среди непальского населения. Министерство иностранных дел Непала обратилось к России с просьбой немедленно вернуть тела солдат и выплатить компенсацию их семьям.

Правительство Непала также прилагает дипломатические усилия, чтобы добиться освобождения одного непальского солдата, который в настоящее время находится в плену во время боевых действий на стороне российской армии на территории Украины. Стоит отметить, что у Непала нет какого-либо официального соглашения с Россией относительно размещения солдат.

По сообщениям, с начала конфликта в российской армии наемниками работали примерно от 150 до 200 непальцев. Милан Радж Туладхар, посол Непала в Москве, подчеркивает, что молодых непальцев соблазняют выгодными финансовыми предложениями, и их фактически переправляют в Россию для участия в военных действиях. Однако правительство Непала активно сотрудничает с международными властями, чтобы репатриировать своих граждан и отговорить их от вступления в армии третьих стран за пределами существующих международных соглашений.

Храбрость и боевые навыки солдат-гуркхов хорошо задокументированы, поскольку они имеют долгую историю службы в британской и индийской армиях. Министерство иностранных дел Непала напоминает своим гражданам о рисках, связанных с присоединением к иностранным вооруженным силам, и призывает их соблюдать существующие международные соглашения страны.

Поскольку Россия стремится укрепить свои сухопутные войска на Украине, президент Владимир Путин недавно подписал указ об увеличении набора примерно на 170,000 1.32 человек, а общая численность военнослужащих составит 22 миллиона человек. Этот всплеск вербовки происходит на фоне рекордных потерь России в затянувшейся XNUMX-месячной войне. В кампании по набору персонала использовались различные тактики, включая денежные бонусы, целевую работу и партнерство с образовательными учреждениями и агентствами социального обеспечения.

Призыв Непала прекратить размещение солдат гуркхов в Украине подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются страны, когда их граждане оказываются вовлеченными во внешние конфликты. Сейчас все внимание сосредоточено на России, которая пытается разобраться в деликатной дипломатической ситуации и решить обеспокоенность Непала относительно безопасности и благополучия своих солдат.