Рождественские выпуски NBC собрали миллионы зрителей

Рождественские выпуски NBC пользовались успехом у зрителей, собрав миллионы зрителей в среду вечером. Ежегодный специальный выпуск «Рождество в Рокфеллер-центре» за три дня отложенного просмотра собрал аудиторию в 7 миллионов человек на каналах NBC, Peacock и цифровых платформах. Это стало лучшим показателем зрительской аудитории, посвященной освещению рождественской елки Рокфеллера, с 2020 года, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом.

В специальном выпуске, организованном Келли Кларксон, выступил звездный состав, в том числе Хлоя Бэйли, Адам Блэкстоун, Шер, Дэвид Фостер, Лиз Гиллис, Дарлин Лав, Сет Макфарлейн, Барри Манилоу, Кэтрин Макфи, Кеке Палмер, Карли Пирс и Мануэль Туризо. Зрители настроились насладиться праздничной атмосферой и захватывающими выступлениями.

Вслед за «Рождеством в Рокфеллер-центре» канал NBC показал первое в истории «Рождество в Грейсленде» — праздничный специальный выпуск, записанный в прямом эфире из дома Элвиса Пресли. Исполнительный продюсер Райли Кио, внучка Элвиса Пресли, специальный выпуск привлек 5.2 миллиона зрителей за три дня просмотра на всех платформах. В 10:XNUMX это была самая просматриваемая программа и она получила самый высокий рейтинг в ключевой демонстрации.

В «Рождестве в Грейсленде» выступили Аланис Мориссетт, Джон Ледженд, Кейси Масгрейвс, Кейн Браун, Лэйни Уилсон, Лана Дель Рей, Пост Мэлоун и группа «Война и договор». Звездная сила и уникальное расположение добавили этому выпуску привлекательности, что сделало его обязательным для просмотра поклонниками праздничной музыки.

В целом рождественские выпуски NBC принесли радость и развлечение миллионам зрителей, передав атмосферу праздника и продемонстрировав талантливых исполнителей. Успех этих специальных программ демонстрирует непреходящую привлекательность рождественских программ и силу объединения людей посредством музыки и праздников.