Репортер NBC в Чикаго и ведущий выходного дня Эврод Кэссими распространяет праздничное настроение в эту Черную пятницу, выпустив свой новый рождественский сингл «Please Come Home for Christmas». Эта проникновенная баллада в стиле R&B выражает стремление быть рядом с близкими во время праздников и служит напоминанием о важности семьи.

Что отличает рождественский сингл Cassimy, так это то, что 100% доходов будет пожертвовано на поддержку жителей Жилищного управления Чикаго. Купив или предварительно сохранив сингл, вы не только сможете насладиться прекрасной песней, но и внести свой вклад в достойное дело.

Музыкальный талант Эврода Кассими неразрывно связан с его карьерой известного журналиста. Помимо успеха в репортажах, Кэссими выпустил три студийных альбома и даже имел возможность выступать вместе с такими иконами, как Патти ЛаБелль и Boyz II Men.

Вы можете сделать предзаказ или предварительно сохранить «Please Come Home for Christmas» в преддверии выхода «Черной пятницы». Поступая таким образом, вы демонстрируете свою поддержку жителям Жилищного управления Чикаго и их благополучию во время курортного сезона.

Вопросы и ответы:

В: Где я могу сделать предварительный заказ или предварительно сохранить сингл?

О: Вы можете оформить предварительный заказ или предварительно сохранить «Пожалуйста, приходите домой на Рождество», посетив [URL/домен] до выхода «Черной пятницы».

Вопрос: Является ли Эврод Кассими профессиональным музыкантом?

Ответ: Эврод Кассими не только талантливый журналист, но и опытный музыкант, на его счету три студийных альбома.

Вопрос: Как доходы от сингла приносят пользу жильцам Жилищного управления Чикаго?

Ответ: 100% доходов от сингла «Please Come Home for Christmas» будут пожертвованы на поддержку жителей Жилищного управления Чикаго, помогая улучшить их праздничный сезон и общее благополучие.