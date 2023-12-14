Лос-Анджелес Лейкерс заинтересованы в возвращении Алекса Карузо и Милуоки Бакс на радарах?

По последним данным, «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают возможность вернуть в свой состав бывшего игрока Алекса Карузо. Карузо, который в настоящее время играет за «Чикаго Буллз», привлекает внимание своими исключительными навыками защиты и трехочковой стрельбой.

Учитывая, что в этом сезоне «Лейкерс» испытывают трудности с трехочковой стрельбой, Грег Шварц из Bleacher Report предполагает, что Карузо может стать идеальным решением для их атакующей борьбы. 29-летний защитник реализовал впечатляющие 47.7% трехочковых бросков, став четвертым по результативности в лиге. Между тем, «Лейкерс» занимают последнее место по количеству забитых троек за игру и общей эффективности.

Ни для кого не секрет, что Карузо является любимцем болельщиков Лос-Анджелеса, и его возвращение будет приветствоваться как командой, так и болельщиками. Однако «Лейкерс» необходимо будет заключить торговую сделку с «Буллз», чтобы обеспечить его услуги. Шварц предлагает сделку, которая предполагает приобретение "Лейкерс" Карузо и нападающего Торри Крейга, в то время как "Буллз" получат разыгрывающего Гейба Винсента, атакующего защитника Джалена Худа-Скифино и выбор во втором раунде драфта 2024 года.

С другой стороны, интерес к Карузо проявляют и «Милуоки Бакс». Действующие чемпионы НБА, недавно потерявшие Джру Холидей, ищут улучшения в защите. Оборонительные способности Карузо станут ценным дополнением к их тыловой зоне. Однако «Бакс» могут столкнуться с трудностями, пытаясь убедить «Быков» расстаться с Карузо, поскольку им придется предложить взамен привлекательные активы.

Пока продолжаются дискуссии, и «Лейкерс», и «Бакс» изучают возможность приобретения Карузо, каждый из которых имеет свои особые потребности. В то время как «Лейкерс» надеются улучшить свои трехочковые броски, «Бакс» ищут усиление защиты. Пока неизвестно, окажется ли Карузо в конечном итоге в Лос-Анджелесе или Милуоки, но его влияние на обе команды может быть значительным.