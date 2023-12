Возвращение Sony к однопользовательским играм: что привело к отмене The Last of Us Online

Известный разработчик игр Sony, Naughty Dog, на прошлой неделе попал в заголовки газет, объявив об отмене The Last of Us Online, многопользовательской игры, действие которой происходит в популярной вселенной Last of Us. Пока фанаты с нетерпением ждали релиза, студия сообщила, что ее фокус сместился в сторону однопользовательских повествовательных игр, которые определили наследие Naughty Dog.

Решение отменить The Last of Us Online было вызвано осознанием того, что поддержка такой игры контентом после запуска потребует значительных инвестиций ресурсов в течение длительного периода. Это негативно повлияло бы на разработку будущих однопользовательских игр, побудив Naughty Dog пересмотреть свои приоритеты.

Naughty Dog теперь удваивает свою приверженность однопользовательскому режиму и подтвердила, что работает над более чем одной крупной однопользовательской игрой. Этот стратегический сдвиг согласуется с более широким отказом Sony от своих амбиций в области прямых трансляций, поскольку компания недавно пересмотрела свой план по выпуску 12 игр с прямым эфиром к марту 2026 года до шести.

Отмена The Last of Us Online не стала полной неожиданностью. В мае выпуск игры был отложен из-за сообщений о переоценке Sony своего направления. Более того, в октябрьском отчете Kotaku указывалось, что игра фактически приостановлена. Эти признаки проблемы намекали на возможное решение отказаться от проекта.

Хотя фанаты могут быть разочарованы отменой The Last of Us Online, они все равно могут с нетерпением ждать ремастеринга The Last of Us Part II, релиз которого запланирован на 19 января 2024 года. Кроме того, на экраны выйдет высоко оцененное шоу HBO, основанное на франшизе. вернется во второй сезон в 2025 году.

По мере того, как Naughty Dog прокладывает свой путь вперед, она по-прежнему стремится создавать увлекательные сюжеты для одиночной игры, гарантируя, что фанаты смогут продолжать наслаждаться захватывающим повествованием, которым славится студия.