Эксперт делится естественными методами облегчения запора

Запор — распространенная проблема с пищеварением, от которой страдают многие люди. Мы часто обращаемся к безрецептурным лекарствам для облегчения ситуации, но есть естественные методы, которые могут помочь немедленно облегчить запор. Доктор Джанин Боуринг, известный эксперт по здоровью кишечника из Канады, поделилась своими главными советами в TikTok, получив миллионы просмотров. Хотя некоторые люди могут быть настроены скептически, эти методы подкреплены научными данными.

Итак, каковы же естественные методы облегчения запора? Боуринг советует следующее:

1. Избегайте обезвоживания. Для правильного пищеварения и опорожнения кишечника необходимо пить достаточное количество воды. Обезвоживание может привести к затвердеванию стула и затруднению его прохождения. Старайтесь выпивать не менее 8 стаканов воды в день.

2. Увеличьте потребление клетчатки. Употребление диеты, богатой клетчаткой, может способствовать регулярному опорожнению кишечника. Включите в свой рацион фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые. Кроме того, при необходимости вы можете принимать добавки с клетчаткой.

3. Регулярно занимайтесь спортом. Физическая активность стимулирует мышцы кишечника, способствуя дефекации. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями, такими как ходьба или бег трусцой, чтобы предотвратить и облегчить запор.

4. Попробуйте натуральные средства. Боуринг предлагает использовать натуральные средства, такие как травяные чаи, такие как мята или имбирь, чтобы успокоить пищеварительную систему и улучшить регулярность стула. Пробиотики также могут быть полезны для поддержания здоровья кишечника.

Хотя эти советы могут помочь немедленно облегчить запор, важно устранить основные причины запора для достижения долгосрочного облегчения. Если у вас хронический запор или другие проблемы с пищеварением, рекомендуется проконсультироваться с врачом для правильной оценки и индивидуального плана лечения.

Таким образом, облегчения запора можно достичь с помощью естественных методов, таких как поддержание гидратации, увеличение потребления клетчатки, регулярные физические упражнения и использование натуральных средств. Эти рекомендации доктора Джанин Боуринг, уважаемого эксперта по здоровью кишечника, обеспечивают целостный подход к укреплению здоровья пищеварительной системы и облегчению запоров.

Определения:

– Здоровье кишечника: относится к балансу и оптимальному функционированию желудочно-кишечной системы, включая желудок, кишечник и микробиом.

– Запор: состояние, характеризующееся нечастыми или затрудненными движениями кишечника, часто приводящими к твердому и сухому стулу.

источники:

– «Эксперт делится естественными методами облегчения запора». Ежедневная почта.

– Доктор Джанин Боуринг, Северная Дакота, канал Youtube.