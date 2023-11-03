Космический корабль НАСА «Люси» обнаружил двойную систему астероидов

Космический корабль НАСА «Люси» недавно завершил облет своей первой цели-астероида и сделал удивительное открытие: астероид, названный Динкинеш, на самом деле представляет собой двойную систему, состоящую из более крупного первичного астероида и меньшей «луны», вращающейся вокруг него. Изображения, сделанные Люси, раскрыли эту уникальную особенность и удивили ученых, участвовавших в миссии.

По оценкам, ширина главного астероида в системе Динкинеш составляет около полумили, а ширина его спутника — примерно 0.15 мили. Это неожиданное открытие еще больше усилило ажиотаж вокруг миссии Люси, целью которой является исследование троянских роев — двух групп астероидов, расположенных на том же пути, что и планета Юпитер.

«Трояны — это последняя большая популяция объектов, которую мы еще не видели вблизи», — сказал планетолог НАСА Томас Статлер. «И Люси собирается сделать это впервые».

Миссия была названа в честь знаменитого скелета «Люси», революционного открытия в эволюции человека. Точно так же НАСА надеется, что изучение этих планетарных окаменелостей даст ценную информацию о происхождении нашей Солнечной системы.

Хотя основной целью встречи Люси с Динкинеш была проверка системы слежения за астероидами космического корабля, предварительный анализ изображений предполагает, что изучение этого двойного астероида может пролить свет на то, как астероиды одинакового размера мигрируют ближе к Земле. Такие знания имеют решающее значение для оценки потенциальных угроз нашей планете.

Хотя Динкинеш стал неожиданным дополнением к миссии Люси, космический корабль продолжит свое амбициозное путешествие в космосе. После встречи с другим астероидом главного пояса и дополнительными солнечными петлями Люси достигнет роя троянов в 2027 году, а затем посетит рой астероидов, следующих за Юпитером, в 2033 году.

Разгадав тайны этих далеких небесных тел, миссия Люси будет способствовать нашему пониманию истории Солнечной системы и нашего места в ней. Каждый астероид содержит бесценную информацию, которая помогает ученым собрать воедино историю нашего космического происхождения.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что показал пролет Люси над Динкинешем?

Ответ: Облет показал, что Динкинеш представляет собой двойную астероидную систему, состоящую из более крупного основного астероида и меньшего спутника.

Вопрос: Что такое рои троянов?

Ответ: Троянские рои — это две группы астероидов, расположенные на том же пути, что и планета Юпитер.

Вопрос: Почему миссия получила название «Люси»?

Ответ: Миссия была названа в честь знаменитого скелета «Люси», который произвел революцию в понимании учёными эволюции человека.

Вопрос: Какова цель изучения роев троянов?

Ответ: Изучение роев троянов даст ценную информацию об истории и формировании нашей солнечной системы.