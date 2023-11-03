Новые открытия в миссии НАСА «Люси»: обнаружена неожиданная двойная система астероидов

Космический корабль НАСА «Люси», выполнявший миссию по исследованию троянских астероидов, связанных с Юпитером, недавно совершил свой первый близкий пролет над астероидом. Команду миссии ждал сюрприз, когда первые изображения с пролета вернулись на Землю — они обнаружили еще один крошечный астероид, вращающийся вокруг более крупного. Это неожиданное открытие увеличило количество астероидов, мимо которых пролетит Люси, с 10 до 11, как объясняет главный исследователь миссии Хэл Левисон.

Астероид, мимо которого пролетела Люси, называется Динкинеш, что на амхарском языке означает «чудесный». Камеры космического корабля сделали подробные изображения двойной системы астероидов, демонстрируя меньший астероид, вращающийся вокруг большего. Это открытие делает Динкинеш уникальным и увлекательным объектом изучения.

Стоит отметить, что НАСА и раньше сталкивалось с двойными астероидными системами. Кто-то может вспомнить систему Дидимос и Диморфос, на которую в 2022 году намеренно напала миссия НАСА DART для проверки стратегии защиты Земли. Система Динкинеш имеет некоторое сходство с Дидимосом и Диморфосом, но есть и интригующие различия, которые ученые стремятся исследовать дальше.

Изображения, полученные камерой дальнего разведывательного изображения Люси (LORRI) во время пролета, показывают, что Динкинеш имеет ширину примерно полмили, а размер меньшего астероида составляет около 15 мили. Эти подробные изображения также послужили летным испытанием системы слежения за терминалом космического корабля, которая сработала превосходно, несмотря на неожиданные проблемы, связанные с целью.

Миссия Люси продолжит свое путешествие, а следующий пролет запланирован на 2025 год, когда космический корабль приблизится к астероиду Дональдджохансон. Данные, собранные во время этого пролета, будут иметь неоценимое значение для расширения нашего понимания астероидов и их сложных характеристик.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что обнаружил космический корабль НАСА «Люси» во время своего первого пролета над астероидом?

Ответ: Космический корабль НАСА «Люси» обнаружил двойную систему астероидов во время своего первого пролета над астероидом по имени Динкинеш.

Вопрос: Каково значение открытия двойной системы астероидов?

Ответ: Открытие двойной системы астероидов открывает уникальные возможности для научных исследований и может пролить свет на формирование и эволюцию астероидов.

Вопрос: Насколько велики астероиды в системе Динкинеш?

Ответ: По оценкам, ширина более крупного астероида Динкинеш составляет около полумили, а ширина меньшего астероида составляет около 15 мили.

Вопрос: Существуют ли другие бинарные астероидные системы, с которыми НАСА сталкивалось раньше?

Ответ: Да, НАСА ранее сталкивалось с двойными астероидными системами, такими как Дидимос и Диморфос.

Вопрос: Какова будет следующая цель космического корабля НАСА «Люси»?

Ответ: Следующей целью космического корабля «Люси» является астероид Дональдджохансон, к которому он приблизится в 2025 году.