Новое открытие: космический корабль «Люси» обнаружил двойную систему астероидов

Космический корабль НАСА «Люси», выполнявший миссию по исследованию троянских астероидов, связанных с Юпитером, сделал захватывающее открытие во время своего первого пролета над астероидом. Когда космический корабль пролетал мимо астероида Динкинеш, он сделал снимки, на которых был виден еще один небольшой астероид, вращающийся вокруг большего, что сделало его двойной системой астероидов.

Имя Динкинеш, что на амхарском языке означает «чудесный», оказалось подходящим, поскольку команда миссии Люси выразила свое волнение. Это неожиданное открытие увеличило количество поездок Люси с запланированных семи астероидов до одиннадцати, включая два троянских спутника и этот недавно обнаруженный спутник.

Эта двойная система астероидов имеет некоторое сходство с системой Дидимос и Диморфос, которую посещали различные космические корабли НАСА. Фактически, миссия НАСА DART намеренно врезалась в Диморфос в сентябре 2022 года, чтобы проверить план защиты Земли. Однако, по словам ученого проекта Люси Кейта Нолла, есть «интересные различия», которые стоит изучить.

Во время пролета Люси пронеслась мимо Динкинеша на скорости 10,000 270 миль в час на расстоянии примерно 0.15 миль над астероидом. Камера дальнего разведывательного изображения космического корабля (LORRI) сделала невероятно подробные изображения пары астероидов. Основываясь на этих изображениях, команда оценила ширину Динкинеша в полмили, а размер меньшего астероида составлял примерно XNUMX мили.

В дополнение к этому захватывающему открытию пролет Люси послужил летным испытанием системы слежения за терминалом космического корабля. Первоначальные результаты показывают, что система слежения работала так, как предполагалось, даже когда столкнулась с более сложной целью, чем ожидалось.

В течение следующей недели команда продолжит анализировать данные, собранные во время облета. Следующий пролет Люси запланирован на 2025 год, когда она приблизится к астероиду Дональдджохансон, что обещает дальнейшее понимание увлекательного мира астероидов.

FAQ

Что значит, что астероид является двойным?

Когда астероид является двойным, это означает, что на близкой орбите друг друга находятся два астероида. Меньший астероид вращается вокруг большего, образуя двойную систему.

Какова цель миссии космического корабля НАСА «Люси»?

Миссия космического корабля «Люси» — исследование троянских астероидов — объектов, которые разделяют орбиту Юпитера вокруг Солнца. Изучая эти астероиды, ученые надеются получить представление о раннем формировании Солнечной системы.

Как Люси обнаружила двойной астероид?

Камера дальнего разведывательного изображения Люси (LORRI) сделала подробные изображения пары астероидов во время пролета. Эти изображения показали наличие астероида меньшего размера, вращающегося вокруг большего, что указывает на наличие двойной системы.

В чем сходство бинарной системы Динкинеш и системы Дидимос и Диморфос?

Обе двойные системы включают в себя более крупный астероид и меньший на орбите. Однако есть и заметные различия, которые ученые находят интригующими и планируют исследовать дальше.

Когда произойдет следующий пролет Люси?

Следующий пролет Люси запланирован на 2025 год, когда она приблизится к астероиду Дональдджохансон.