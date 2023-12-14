Новый спутник TEMPO демонстрирует невероятный потенциал для мониторинга загрязнения воздуха

Резюме:

Спутник НАСА «Тропосферные выбросы: мониторинг загрязнения» (TEMPO), первый, который обеспечивает ежечасные измерения загрязнения воздуха, превзошел все ожидания, и теперь чиновники стремятся продлить срок его службы до 10 лет. TEMPO работает с апреля, сканируя территории от нефтеносных песков Канады до полуострова Юкатан и от Атлантики до Тихого океана. Прибор был тщательно протестирован и работает исключительно хорошо, предоставляя ценные данные о таких загрязнителях, как озон, диоксид азота, диоксид серы, формальдегид и аэрозоли. НАСА намерено поделиться этими данными с такими организациями, как Национальное управление океанических и атмосферных исследований и Агентство по охране окружающей среды, чтобы улучшить прогнозы качества воздуха. Кроме того, планируется сотрудничать с Южнокорейским национальным институтом экологических исследований для разработки улучшенной версии спутника.

Успех и планы на будущее TEMPO:

TEMPO, разработанный компанией Ball Aerospace, превзошел все ожидания в своей миссии по мониторингу загрязнения воздуха. Команда под руководством Барри Лефера, менеджера программы НАСА по составу тропосферы, планирует продлить срок службы спутника до десяти лет. Прибор прошел тщательные испытания и оказался чрезвычайно эффективным в предоставлении важных данных о загрязнении атмосферы. TEMPO предлагает от 10 до 12 ежедневных сканирований, обеспечивая беспрецедентное временное разрешение, которого не могли достичь предыдущие спутники на полярной орбите. Этот прорыв стал возможен благодаря передовому программному обеспечению, разработанному Исследовательским центром НАСА в Лэнгли.

Спутники для сотрудничества и следующего поколения:

Помимо TEMPO, компания Ball Aerospace также разработала геостационарный спектрометр для мониторинга окружающей среды (GEM) для Южнокорейского национального института экологических исследований. Хотя оба инструмента похожи, TEMPO был оптимизирован для уменьшения количества дублирующих частей. НАСА активно сотрудничает с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA) в разработке улучшенной версии TEMPO под названием «Инструмент состава атмосферы». Этот инструмент планируется запустить в середине 2030-х годов, и он позволит еще больше улучшить мониторинг качества воздуха в центральной части Соединенных Штатов. Цель состоит в том, чтобы создать виртуальную группировку спутников, включая TEMPO, GEM и спутник Meteosat третьего поколения Европейского космического агентства, для мониторинга загрязнения воздуха в Северном полушарии.

Потенциальное влияние TEMPO:

Успешное внедрение TEMPO знаменует собой важную веху в области мониторинга загрязнения воздуха. Обеспечивая частые и точные измерения, спутник будет играть решающую роль в улучшении прогнозов качества воздуха. Данные, собранные TEMPO, будут иметь неоценимое значение для принятия политических решений и инициатив, направленных на снижение уровня загрязнения. Поскольку все больше организаций получают доступ к данным TEMPO, а ожидаемый срок службы спутника потенциально увеличивается, мы можем ожидать еще большего прогресса в нашем понимании и управлении загрязнением воздуха.