НАСА обнаруживает возможный водный океан на экзопланете и ключ к потенциальной жизни

Ученые НАСА сделали интригующее открытие с помощью телескопа Джеймса Уэбба, объявив о возможности существования редкого водного океана на экзопланете, расположенной на расстоянии 120 световых лет от нас в созвездии Льва. Эта гигантская экзопланета, получившая название K2-18 b, почти в девять раз превышает массу Земли и классифицируется как экзопланета Хайса, что указывает на потенциал существования богатой водородом атмосферы и поверхности, покрытой водным океаном. Наблюдения за атмосферой планеты позволяют предположить существование океанического мира с присутствием метана и углекислого газа и дефицитом аммиака. Кроме того, ученые обнаружили молекулу, известную как диметилсульфид (ДМС), которая вырабатывается жизнью только на Земле. Однако наличие ДМС еще необходимо подтвердить путем дальнейшего расследования.

Хотя НАСА ранее находило признаки наличия воды на других экзопланетах, это открытие особенно интересно из-за возможности существования океанического мира. Тем не менее, ученые предупреждают, что наличие воды не обязательно означает, что на планете может поддерживаться жизнь. Экзопланета вращается вокруг холодного карлика под названием K2-18 и находится в обитаемой зоне, где может существовать жидкая вода. Предполагается, что планета имеет большую мантию из льда высокого давления и более тонкую, богатую водородом атмосферу.

Открытие K2-18 b было впервые сделано миссией НАСА K2 в 2015 году, но передовые технологии телескопа Джеймса Уэбба позволили провести более детальный анализ и раскрыть ее потенциал как океанического мира. НАСА отпраздновало первую годовщину работы телескопа, опубликовав изображения далеких миров и областей звездообразования в высоком разрешении.

Это открытие подчеркивает важность рассмотрения разнообразных обитаемых сред при поиске жизни за пределами Земли. Ученые воодушевлены возможностью проводить атмосферные наблюдения на более крупных хайских мирах, поскольку они предлагают более благоприятные условия для таких исследований.

источники:

- НАСА - Получено из [источника]

– Кембриджский университет – Никку Мадхусудхан, ведущий автор исследования НАСА [источник]

— Экзопланета HAT-P-11b в созвездии Лебедя [источник]