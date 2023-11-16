Новая статья: Исследование загадочных куполов Груитхейзена на Луне с помощью посадочного модуля НАСА «Сапсан»

Предстоящая лунная миссия НАСА призвана открыть захватывающую главу в освоении космоса, поскольку команды недавно завершили установку культового логотипа НАСА с фрикадельками на борту лунного посадочного модуля Peregrine компании Astrobotic. Эта важная веха знаменует собой решающий шаг перед запланированным запуском космического корабля 24 декабря со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Разработанный для инициативы НАСА CLPS и программы Артемиды, Peregrine будет доставлять разнообразный набор полезной нагрузки НАСА к кобыле за пределами Gruithuisen Domes. Расположенный вдоль границы моря и высокогорья на северо-восточной окраине Oceanus Procellarum, или Океана Штормов, этот регион остается загадочным геологическим феноменом на Луне.

Научные цели миссии глубоки. Полезная нагрузка НАСА на борту Peregrine будет исследовать различные аспекты лунной среды, включая лунную экзосферу, тепловые свойства лунного реголита, содержание водорода в почве на месте посадки, магнитные поля и мониторинг радиационной обстановки. В совокупности эти эксперименты направлены на то, чтобы углубить наше понимание состава Луны и пролить свет на ее сложную историю.

Совместные усилия Astrobotic и United Launch Alliance (ULA) сыграли важную роль в подготовке Peregrine к предстоящему запуску. После прибытия космического корабля 30 октября в Центр космических операций Astrotech возле Космического центра Кеннеди команды усердно работали над обеспечением плавной интеграции с ракетой ULA Vulcan.

В то время как НАСА является основным заказчиком услуг по доставке на Луну, поставщики CLPS также участвуют в партнерских отношениях с другими клиентами, чтобы облегчить транспортировку полезной нагрузки, не принадлежащей НАСА, на Луну. Эти поставщики несут ответственность за управление своей деятельностью в соответствии с требованиями расписания НАСА, обеспечивая эффективность и соответствие требованиям.

Успешная посадка Peregrine на поверхность Луны послужит важнейшим подтверждением модели CLPS для коммерческой доставки полезной нагрузки. Инвестируя в более дешевые методы доставки полезных грузов на Луну, НАСА стремится превратить эти миссии в рутинную операцию и приветствовать больше клиентов на борту полетов CLPS. Эти роботизированные поставки обладают огромным потенциалом для продвижения научных и технологических демонстраций агентства, способствуя общему прогрессу исследования Луны.

Чтобы быть в курсе последних событий, касающихся деятельности CLPS и программы Artemis, вы можете следить за блогом Artemis, а также @NASAMoon и @NASAArtemis в Твиттере. Кроме того, аккаунты NASA Moon в Facebook и Artemis в Instagram предлагают дополнительные возможности для погружения в захватывающий мир освоения космоса.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Вопрос: Какова цель лунного корабля NASA Peregrine?

Ответ: Лунный посадочный модуль Peregrine предназначен для перевозки комплекта полезной нагрузки НАСА в рамках инициативы агентства CLPS и программы Artemis. Его цель — исследовать различные аспекты лунной среды, улучшая наше понимание Луны.

Вопрос: Что будет изучать полезная нагрузка на борту Peregrine?

Ответ: Полезные нагрузки будут исследовать лунную экзосферу, тепловые свойства лунного реголита, содержание водорода в почве, магнитные поля и радиационную среду на Луне.

Вопрос: Что такое CLPS?

Ответ: CLPS означает Commercial Lunar Payload Services — инициативу НАСА по привлечению коммерческих партнеров к доставке грузов на поверхность Луны.

Вопрос: Кто является партнерами, участвующими в миссии «Сапсан»?

Ответ: Astrobotic и United Launch Alliance (ULA) являются основными партнерами, ответственными за подготовку и запуск лунного корабля Peregrine.

Вопрос: Каковы цели программы НАСА «Артемида»?

Ответ: Программа «Артемида» направлена ​​на высадку первой женщины и следующего мужчины на Луну и начало устойчивых исследований к 2024 году, открывая путь для будущих пилотируемых миссий на Марс.