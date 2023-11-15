НАСА и JAXA запустят первый в мире деревянный спутник, открыв путь к устойчивым космическим полетам

НАСА и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) поставили перед собой революционную миссию: запустить в космос первый в мире деревянный спутник. Это смелое начинание представляет собой значительный шаг на пути к устойчивому космическому полету.

Этот спутник, получивший название LignoSat, размером примерно с кофейную кружку, изготовлен из дерева магнолии. Решение использовать древесину обусловлено ее уникальными свойствами в космической среде — она не горит и не гниет в безжизненном вакууме. Однако при входе в атмосферу Земли он сгорает до мелкого пепла, что делает его биоразлагаемым материалом, не оставляющим после себя вредного мусора.

Концепция деревянных спутников получила дальнейшее подтверждение, когда образцы древесины были успешно испытаны на борту Международной космической станции (МКС) в начале этого года. После десяти месяцев пребывания в экстремальных условиях, включая перепады температур и воздействие космических лучей и солнечных частиц, образцы древесины не проявили никаких признаков деформации или разложения.

В результате тщательного отбора магнолия была выбрана как идеальная древесина для LignoSat из-за ее прочности в процессе производства. В отличие от других протестированных пород древесины, магнолия продемонстрировала превосходную устойчивость к раскалыванию и разрушению.

Одной из насущных проблем, вызывающих необходимость в устойчивых спутниках, является огромное скопление космического мусора на орбите Земли, которое в настоящее время составляет более 9,300 тонн. Металлический состав обычных космических кораблей, включающий такие материалы, как титан и алюминий, способствует световому загрязнению, которое мешает нам наблюдать явления далекого космоса. Напротив, деревянные спутники, такие как LignoSat, могут облегчить эту проблему, поскольку их натуральные материалы обладают более низкой отражательной способностью.

Деревянные спутники не только обещают сократить космический мусор, но и предлагают потенциальную экономию средств. Металлические космические корабли не только дороги в производстве, но и их остатки могут представлять опасность как для МКС, так и для других пилотируемых космических кораблей. Напротив, ожидается, что деревянные спутники будут представлять меньшую угрозу при входе в атмосферу, что сделает их более безопасными для населения Земли.

С запланированным запуском LignoSat летом 2024 года НАСА и JAXA делают смелую ставку на будущее устойчивых космических полетов. Используя силу древесины, эти агентства возглавляют новую эру в строительстве спутников, в которой приоритет отдается экологической ответственности без ущерба для научного прогресса.

FAQ

Вопрос: Почему НАСА и JAXA запускают деревянный спутник?

Ответ: НАСА и JAXA запускают деревянный спутник, чтобы исследовать более экологичные материалы для космических полетов и уменьшить накопление космического мусора.

Вопрос: В чем преимущество использования древесины для спутников?

Ответ: Дерево, в отличие от металла, биоразлагаемо и не способствует образованию космического мусора. Он также имеет более низкую отражательную способность, что снижает световое загрязнение и позволяет лучше наблюдать за явлениями далекого космоса.

Вопрос: Как выбиралась древесина для спутника?

Ответ: Ученые отправили на Международную космическую станцию ​​(МКС) три образца древесины: магнолию, вишню и березу, чтобы проверить их долговечность в космических условиях. Магнолия была выбрана из-за ее превосходной устойчивости к раскалыванию и разрушению.

Вопрос: Каковы риски, связанные с обычными металлическими космическими кораблями?

Ответ: Металлические космические корабли дороги в производстве и могут представлять угрозу для Международной космической станции, других пилотируемых космических кораблей и людей на Земле во время входа в атмосферу.

Вопрос: Когда планируется запуск деревянного спутника?

Ответ: Запуск деревянного спутника под названием LignoSat запланирован на лето 2024 года.