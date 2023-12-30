NASA Потеряла Целый Астероид: Что Вам Нужно Знать

Представьте, что вы потеряли свою машину или даже куртку, но когда-нибудь задумывались о том, чтобы потерять целый астероид? Так и случилось с NASA в 2007 году. Астероид 2007 FT3, с красивым названием, исчез вскоре после его обнаружения, и теперь есть вероятность его столкновения с Землей.

Хотя астероид не достаточно большой, чтобы уничтожить всю человеческую цивилизацию, он представляет серьезную угрозу. В случае столкновения, он мог бы освободить энергию, эквивалентную примерно 2,6 миллиардам тонн тротилового эквивалента. Чтобы понять масштабы, это примерно в 48 раз мощнее, чем самая большая когда-либо подрывавшаяся ядерная головка, Царь-бомба.

Предполагаемая дата потенциального столкновения — 5 октября 2024 года, но все еще нет необходимости отменять планы на Хэллоуин. Шансы на столкновение крайне низки, оцениваются как одна к 11 миллионам. Хотя это кажется маловероятным, важно помнить, что многие играют в лотерею, и кто-то в конце концов выигрывает.

Астероид отслеживается отделом NASA, посвященным отслеживанию близкоземных астероидов (NEA). Они оценивают, что около 32 000 близкоземных астероидов и около 120 близкоземных комет. Хотя Астероид 2007 FT3 представляет серьезную угрозу, он не является самым крупным астероидом, который мог бы потенциально столкнуться с Землей.

Другой астероид, с названием 29075 (1950 DA), считается вторым по вероятности столкновения с Землей. Этот астероид достаточно большой, чтобы потенциально уничтожить всю жизнь на планете. Однако некоторые ученые считают, что Юпитер, самая большая планета в нашей солнечной системе, действует как щит для Земли, перехватывая астероиды, которые могли бы столкнуться непосредственно с нашей планетой.

Часто задаваемые вопросы

1. Каковы шансы столкновения с астероидом 2007 FT3?

Шансы столкновения с астероидом 2007 FT3 крайне низки, оцениваются как одна к 11 миллионам.

2. Каковы были бы последствия, если астероид столкнулся бы с Землей?

Хотя это не вызвало бы глобальной катастрофы, столкновение привело бы к значительным повреждениям, эквивалентным энергии 2,6 миллиардам тонн тротилового эквивалента.

3. Сколько близкоземных астероидов отслеживает NASA?

NASA отслеживает примерно 32000 близкоземных астероидов (NEA) и около 120 близкоземных комет.

4. Может ли Юпитер защитить Землю от столкновения с астероидами?

Существует теория, согласно которой Юпитер действует как щит для Земли, притягивая и перехватывая астероиды, прежде чем они достигнут нашей планеты.

Источники: NASA, Space.com