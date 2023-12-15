Умные праздничные гирлянды Nanoleaf приносят праздничное настроение по сниженной цене

Умные праздничные гирлянды Essentials Matter от Nanoleaf станут прекрасным дополнением к вашим праздничным украшениям в этом сезоне. Эти 65-футовые гирлянды, которые обычно стоят 119.99 долларов, в настоящее время доступны всего за 44.99 долларов в Best Buy. Эта сниженная цена значительно ниже той, что предлагалась в Черную пятницу, поэтому сейчас идеальное время, чтобы приобрести эти мерцающие огоньки.

Умные праздничные гирлянды Nanoleaf с 250 адресными светодиодами способны отображать более 16 миллионов цветов, создавая яркую и праздничную атмосферу. Хотите ли вы украсить свое дерево, камин или крыльцо, эти светильники помогут вам создать настроение. Они поставляются с предустановленными сценами и могут даже синхронизироваться с праздничными мелодиями, танцуя в такт.

Одной из величайших особенностей этих светильников является их совместимость с Matter, платформой умного дома, которая позволяет им беспрепятственно работать с различными экосистемами умного дома. Кроме того, эти светильники имеют насыщенные цвета и широкий диапазон оттенков от холодного до теплого, что добавляет универсальности вашим украшениям.

Помимо гирлянд, есть и другие выгодные предложения. Amazon Fire TV Omni последнего поколения, 65-дюймовый 4K-телевизор, в настоящее время продается по цене 469.99 долларов США (скидка 290 долларов США). Телевизор предлагает такие функции, как встроенные микрофоны для голосовых команд с поддержкой Amazon Alexa и Dolby Vision HDR.

Кроме того, средство для удаления шерсти кошек и собак ChomChom продается на Amazon по цене 19.99 долларов США (скидка 11 долларов США), что является эффективным решением для владельцев домашних животных. Портативный проектор Xgimi MoGo 2 Pro по цене 479 долларов предлагает поддержку HDR10 и выполняет функции Bluetooth-динамика. Наконец, беспроводные наушники Jabra Elite 3, доступные по цене 39.99 долларов США (скидка 40 долларов США), обеспечивают превосходное качество звука, водонепроницаемость и длительное время автономной работы.

Не упустите эти фантастические предложения, которые сделают ваш праздничный сезон еще более особенным.