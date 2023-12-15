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Умные праздничные гирлянды Nanoleaf приносят праздничное настроение по сниженной цене

ByРоберт Эндрю

Декабрь 15, 2023
Умные праздничные гирлянды Nanoleaf приносят праздничное настроение по сниженной цене

Умные праздничные гирлянды Essentials Matter от Nanoleaf станут прекрасным дополнением к вашим праздничным украшениям в этом сезоне. Эти 65-футовые гирлянды, которые обычно стоят 119.99 долларов, в настоящее время доступны всего за 44.99 долларов в Best Buy. Эта сниженная цена значительно ниже той, что предлагалась в Черную пятницу, поэтому сейчас идеальное время, чтобы приобрести эти мерцающие огоньки.

Умные праздничные гирлянды Nanoleaf с 250 адресными светодиодами способны отображать более 16 миллионов цветов, создавая яркую и праздничную атмосферу. Хотите ли вы украсить свое дерево, камин или крыльцо, эти светильники помогут вам создать настроение. Они поставляются с предустановленными сценами и могут даже синхронизироваться с праздничными мелодиями, танцуя в такт.

Одной из величайших особенностей этих светильников является их совместимость с Matter, платформой умного дома, которая позволяет им беспрепятственно работать с различными экосистемами умного дома. Кроме того, эти светильники имеют насыщенные цвета и широкий диапазон оттенков от холодного до теплого, что добавляет универсальности вашим украшениям.

Помимо гирлянд, есть и другие выгодные предложения. Amazon Fire TV Omni последнего поколения, 65-дюймовый 4K-телевизор, в настоящее время продается по цене 469.99 долларов США (скидка 290 долларов США). Телевизор предлагает такие функции, как встроенные микрофоны для голосовых команд с поддержкой Amazon Alexa и Dolby Vision HDR.

Кроме того, средство для удаления шерсти кошек и собак ChomChom продается на Amazon по цене 19.99 долларов США (скидка 11 долларов США), что является эффективным решением для владельцев домашних животных. Портативный проектор Xgimi MoGo 2 Pro по цене 479 долларов предлагает поддержку HDR10 и выполняет функции Bluetooth-динамика. Наконец, беспроводные наушники Jabra Elite 3, доступные по цене 39.99 долларов США (скидка 40 долларов США), обеспечивают превосходное качество звука, водонепроницаемость и длительное время автономной работы.

Не упустите эти фантастические предложения, которые сделают ваш праздничный сезон еще более особенным.

By Роберт Эндрю