Как исправить NameDrop, не работающий на iPhone

Функция NameDrop на iPhone — это удобный способ поделиться контактной информацией с другими пользователями iPhone через AirDrop. Однако у некоторых пользователей возникали проблемы с неработоспособностью NameDrop. Хотя точная причина этой проблемы неясна, вы можете попробовать несколько решений.

Во-первых, проверьте, поддерживает ли ваш iPhone функцию NameDrop. NameDrop работает только на некоторых моделях iPhone, совместимых с iOS 17. Если у вас iPhone X или предыдущая модель, он не будет поддерживать iOS 17, и поэтому NameDrop не будет работать на вашем устройстве. Кроме того, для правильной работы NameDrop на вашем iPhone и iPhone получателя должна быть установлена ​​iOS 17.

Другая распространенная причина, по которой NameDrop не работает, — неправильное использование жеста NameDrop. Чтобы использовать эту функцию, вам нужно поднести верхние части двух iPhone в непосредственной близости. Убедитесь, что верхние части обоих iPhone касаются друг друга или поместите их вместе.

Если вы случайно отключили настройку «Объединение устройств», это также может привести к неисправности NameDrop. Чтобы проверить это, перейдите в приложение «Настройки», откройте «Основные» и нажмите «Настройки AirDrop». Убедитесь, что переключатель «Объединение устройств» включен.

Проблемы с подключением Bluetooth и Wi-Fi также могут повлиять на функцию NameDrop. Попробуйте выключить и включить Bluetooth и Wi-Fi на обоих iPhone, чтобы посмотреть, решит ли это проблему.

По умолчанию видимость AirDrop на iPhone установлена ​​на «Контакты». Однако, поскольку NameDrop используется для обмена контактными данными с пользователями iPhone, которых нет в ваших контактах, вам необходимо установить для AirDrop видимость «Все», чтобы NameDrop работал правильно. Это можно сделать в настройках AirDrop.

Иногда простой перезапуск может исправить мелкие ошибки или проблемы с программным обеспечением. Попробуйте перезагрузить iPhone, чтобы посмотреть, решит ли это проблему с неработающим NameDrop.

Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, сброс настроек сети на вашем iPhone и iPhone другого человека может помочь. Однако имейте в виду, что сброс настроек сети приведет к удалению сохраненных сетей Wi-Fi и ранее добавленных устройств Bluetooth.

В целом, если у вас возникли проблемы с тем, что NameDrop не работает на вашем iPhone, попробуйте эти исправления, чтобы решить проблему и насладиться удобством обмена контактами через AirDrop.

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