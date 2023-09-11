Удивительное открытие нового типа лунотрясения

Ученые сделали замечательное открытие при изучении лунных землетрясений. Когда астронавты Аполлона разместили сейсмометры на поверхности Луны, они обнаружили, что Луна испытывает лунные землетрясения, подобно тому, как Земля испытывает землетрясения. Эти лунные землетрясения бывают четырех разных типов: глубокие, мелкие, термические и вызванные ударами метеоритов. Однако недавний анализ данных о тепловых землетрясениях, зафиксированных приборами миссии «Аполлон-17», выявил пятый тип лунного землетрясения, который ранее был неизвестен.

Во время миссии «Аполлон-17» три сейсмометра были откалиброваны для регистрации тепловых землетрясений на Луне. Эти устройства собирали данные с октября 1976 года по май 1977 года. Термические землетрясения происходят из-за резких изменений температуры при переходе Луны от дня к ночи в диапазоне от 250 градусов по Фаренгейту (121 градус по Цельсию) до -208 градусов по Фаренгейту (-133 градуса по Цельсию).

Используя сложные методы, в том числе машинное обучение, исследователи из Калифорнийского технологического института повторно изучили данные. Они обнаружили, что тепловые землетрясения происходят регулярно в течение дня, но они также обнаружили дополнительные толчки, не связанные с термальными землетрясениями. Эти новые землетрясения произошли только утром.

Чтобы определить источник этих загадочных землетрясений, исследователи с удивлением обнаружили, что они произошли с базы лунного корабля «Аполлон-17». Каждое утро, когда база посадочного модуля нагревается солнцем, она расширяется и вибрирует, вызывая землетрясения. Эти землетрясения происходят с поразительной регулярностью: каждые пять-шесть минут в течение пяти-семи земных часов.

Хотя эти лунотрясения, возможно, и не происходят естественным путем, они все же способствуют нашему пониманию сейсмической активности Луны. Эти знания имеют решающее значение для будущего освоения Луны.

Исследователи подчеркивают важность изучения существующих данных для разработки экспериментов и миссий, которые смогут ответить на правильные вопросы о Луне. Луна — единственное небесное тело, помимо Земли, на поверхности которого имеется несколько сейсмометров, что дает уникальную возможность глубоко изучить другое планетарное тело.

В последние месяцы новый сейсмический инструмент под названием «Инструмент лунной сейсмической активности» (ILSA) был развернут на Луне индийским посадочным модулем «Чандраян-3». 26 августа 2023 года удалось зафиксировать естественное лунное землетрясение, хотя точный источник землетрясения пока выясняется.

Дальнейшие исследования лунной сейсмической активности помогут ученым составить карту кратеров под поверхностью Луны и искать месторождения. Кроме того, разместив сейсмометры в постоянно затененных областях на Южном полюсе Луны, исследователи потенциально смогут обнаружить водяной лед, запертый под поверхностью, поскольку сейсмические волны распространяются через воду медленнее.

Результаты этого исследования были опубликованы в журнале Geophysical Research – Planets 5 сентября.

источники:

- Первоисточник статьи

– Журнал геофизических исследований – Планеты (5 сентября 2023 г.)