Mortal Kombat 1, сезон 3: Ледяная боевая зона

Краткое описание: Третий сезон Mortal Kombat 1, известный как The Frozen Warzone, представляет игрокам новые ледяные испытания в этой легендарной серии файтингов. Последняя часть, возглавляемая Саб-Зиро, Криомантом, предлагает пугающее покорение временной шкалы. С сегодняшнего дня и до 3 февраля игроки на PlayStation 13, Xbox Series S|X, Nintendo Switch и ПК смогут подготовиться к напряженным сражениям и разблокировать множество скинов и снаряжения на ледяную тематику.

Третий сезон Mortal Kombat 3 принес франшизу ледяную революцию. Игроков ждут захватывающие битвы с боссами, которые доведут их навыки до предела. Криомант, известный своим мастерством владения льдом и холодом, занимает центральное место в качестве главного антагониста. Приготовьтесь, входя в замороженную зону боевых действий.

Приготовьтесь быть загипнотизированными новыми обликами и снаряжением на ледяную тематику, представленными в третьем сезоне. От морозного оружия до леденящих доспехов — игроки смогут персонализировать своих любимых персонажей, чтобы они могли использовать их ледяные силы. Ужасающее присутствие Саб-Зиро ощущается на протяжении всей игры, с его разрушительными способностями и замороженными атаками.

Новый сезон принесет любителям Mortal Kombat 1 свежий и захватывающий игровой опыт. Напряженные сражения и захватывающие адреналиновые бои не оставят игроков равнодушными. По мере того, как разворачивается Ледяная боевая зона, ожидайте неожиданных поворотов, от которых у вас перехватит дыхание.

Третий сезон Mortal Kombat 1 теперь доступен на нескольких платформах, что позволяет игрокам присоединиться к замороженной зоне боевых действий независимо от предпочитаемой ими консоли. Не упустите возможность проверить свои навыки против Саб-Зиро и его ледяного правления. Дайте волю своему внутреннему воину и покорите королевство Криоманта до окончания сезона 3 февраля.