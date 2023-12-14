В Mortal Kombat 1 будет реализована поддержка Cross-Play и Wi-Fi-фильтра

В качестве захватывающей новости для поклонников Mortal Kombat 1 разработчик NetherRealm Studios объявил, что поддержка перекрестной игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X | Игроки S появятся в феврале 2024 года. Эта столь востребованная функция, наконец, позволит игрокам на разных платформах играть вместе, улучшая многопользовательский режим популярного файтинга.

Кроме того, в ближайшем будущем NetherRealm Studios представит поддержку фильтров Wi-Fi. Эта функция даст игрокам возможность отклонять матчи в зависимости от подключения противника к Интернету, обеспечивая более плавный игровой процесс для тех, кто отдает предпочтение стабильному соединению.

Студия также пообещала в ближайшее время выпустить описание патча для последнего обновления Mortal Kombat 1. Менеджер сообщества Тайлер Лэнсдаун отметил, что команда усердно работает над тем, чтобы внести в игру положительные изменения, включая улучшения качества жизни и настройки персонажей. Приятно видеть, что NetherRealm Studios стремится улучшить общий опыт игроков.

Во время недавней прямой трансляции NetherRealm Studios сосредоточилась на Куан Чи, долгожданном персонаже DLC и любимце фанатов. В прямом эфире можно было поближе рассмотреть движения, визуальные эффекты и фаталити Куан Чи, что усилило волнение по поводу его появления в Mortal Kombat 1. Покупатели раннего доступа могут рассчитывать на то, что смогут играть за Куан Чи 14 декабря, а он станет доступен всем остальным игрокам. 21 декабря.

Хотя конкретная дата выпуска кросс-игры и других новых функций не объявлена, фанаты могут быть уверены, что NetherRealm Studios выполнит свои обещания. Добавление поддержки перекрестной игры и фильтров Wi-Fi сблизит игроков Mortal Kombat 1, создав более инклюзивное и приятное игровое сообщество.