Утечка изображения Ермака в Mortal Kombat 1 вызвала дискуссию о дизайне персонажей

Утечка изображения Ермака из предстоящей игры Mortal Kombat 1 вызвала переполох среди фанатов, причем некоторые поставили под сомнение выбор дизайна персонажа. Хотя многие с нетерпением ждут выхода финального трейлера, фанаты заметили тенденцию, когда персонажи в игре носят обувь с открытым носком или босиком. Барака, Катана, Ли Мэй и Нитара были замечены с обнаженными пальцами ног.

Утечка изображения Ермака демонстрирует телекинетического бойца в его полной форме, раскрывая больше его внешности, чем было показано ранее. Хотя фанаты в целом одобрили его наряд, некоторые выразили обеспокоенность по поводу его морщинистой кожи, похожей на мумию. Есть надежда, что для его прикрытия будут доступны альтернативные наряды или снаряжение.

Фанаты часто задаются вопросом: почему у многих персонажей Mortal Kombat 1 пальцы ног обнажены? Некоторые комментаторы в социальных сетях в шутку предположили, что у кого-то в NetherRealm может быть фут-фетиш. Другие задаются вопросом, есть ли более глубокий смысл за очевидным фут-фетишем, например, комментарий об увлечении Лю Канга боевыми искусствами.

Стоит отметить, что Street Fighter 6 также подвергся критике за изображение ног, что заставило некоторых предположить, что это может быть более широкой тенденцией в файтингах. Поскольку фанаты с нетерпением ждут выхода Mortal Kombat 1, еще неизвестно, будут ли какие-либо изменения в дизайне персонажей или будут ли рассмотрены спекуляции о фут-фетишах.

источники:

– Брианна Ривз. «Mortal Kombat 1: Утечка изображения показывает полную форму Ермака». Дексерто. (2023 сентября 09 г.).