Кошки: раскрываем секреты передачи запахов через бактериальные запахи

Недавнее революционное исследование, проведенное в Калифорнийском университете в Дэвисе, пролило новый свет на то, как домашние кошки используют запах для общения друг с другом. Хотя давно известно, что млекопитающие, в том числе кошки, используют запахи для различного социального поведения, данное исследование изучает роль бактериальных запахов, выделяемых анальными железами, в системе обонятельной коммуникации кошек. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, дополняет растущий объем научной литературы, подчеркивающей связь между микробными сообществами и восприятием запахов у млекопитающих.

Исследователи под руководством Конни Рохас, постдокторанта, работающего вместе с профессором Джонатаном Эйзеном, применили многогранный подход для исследования секрета анальных желез 23 домашних кошек. С помощью секвенирования ДНК, масс-спектрометрии и культивирования микроорганизмов они стремились выяснить химические вещества, присутствующие в выделениях, и их микробное происхождение.

Результаты показали, что запахи кошек содержат смесь летучих органических соединений, включая альдегиды, спирты, сложные эфиры и кетоны. Эти запахи играют решающую роль в различных аспектах поведения кошек, таких как маркировка территории, привлечение партнера и отталкивание соперников. Хотя обонятельная система человека с трудом распознает эти запахи, они имеют большое значение в социальной жизни кошек.

Интересно, что исследование выявило весьма изменчивую природу микробиома кошек: в общем составе доминируют пять родов бактерий, а именно Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus. Тем не менее, отдельные кошки демонстрировали различные микробные профили, что указывает на ряд факторов, влияющих на разнообразие их микробиома, включая возраст, ожирение, диету, общее состояние здоровья и среду обитания.

Более того, команда выявила многочисленные органические соединения в секрете анальных желез, а генетический анализ показал, что эти химические вещества могут синтезироваться бактериями, обитающими в анальных железах.

Планируя в будущем расширить свои исследования, ученые стремятся включить больший размер выборки домашних кошек и изучить запаховую коммуникацию у других видов семейства кошачьих.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Как кошки используют запах для общения?

Ответ: Кошки используют запах, чтобы отмечать свою территорию, привлекать партнеров и отпугивать соперников.

Вопрос: Какие основные роды бактерий обнаруживаются в секрете анальных желез кошек?

Ответ: Доминирующими родами бактерий, выявленными в ходе исследования, были Corynebacterium, Bacteroides, Proteus, Lactobacillus и Streptococcus.

Вопрос: Одинаковы ли микробиомы кошек у разных людей?

Ответ: Нет, исследование выявило сильно различающиеся микробиомы между отдельными кошками, при этом у пожилых кошек обычно наблюдается другой микробиом, чем у молодых животных.

Вопрос: Какие факторы могут влиять на микробную популяцию кошек?

Ответ: Диета кошки, состояние здоровья и общая среда обитания являются одними из факторов, которые могут влиять на микробные популяции кошек.

Вопрос: Как запахи кошек влияют на их поведение?

Ответ: Летучие органические соединения, присутствующие в запахах кошек, являются неотъемлемой частью различного поведения, включая маркировку территории, влечение к партнеру и отвращение к соперникам.

Источник: Калифорнийский университет в Дэвисе.