Сан-Хосе представляет собственное персонализированное издание «Монополии»

Город Сан-Хосе собирается совершить ностальгическое путешествие по воспоминаниям, выпустив собственное издание популярной настольной игры «Монополия». В этом индивидуальном издании традиционные места на игровом поле заменяются местными достопримечательностями, что позволяет жителям и гостям города исследовать город совершенно по-новому.

Одна из самых знаковых достопримечательностей Сан-Хосе, Таинственный дом Винчестеров, занимает центральное место как желанная позиция на набережной. Мэр города Мэтт Махан выразил свое восхищение персонализированным изданием, заявив, что это прекрасная возможность отпраздновать богатую историю и достижения Сан-Хосе.

В этой уникальной версии Original Joe's становится новым Park Place, а VTA заменяет железнодорожные площадки. Местное транспортное агентство в восторге от такого представления и даже упаковало целый автобус для продвижения игры.

Пекарня Peters', известная своим вкусным тортом из жженого миндаля, — еще один местный бизнес, представленный на игровом поле. Спрос на кастомизированные игры был огромным: большая стопка предварительных заказов была распродана в кратчайшие сроки. Хильда Рамирес, уроженка Сан-Хосе, выразила свою любовь к этой концепции и с гордостью приобрела пять игр, считая их самым горячим рождественским подарком в районе залива.

Выпуск издания в Сан-Хосе привлек посетителей со всего мира, в том числе группу друзей, которые проделали весь путь из Линкольна, недалеко от Сакраменто, чтобы заполучить одно издание. Включив знакомые достопримечательности, вызывающие чувство гордости, эти люди выразили свое волнение и удовлетворение.

Компания Top Trumps USA, создавшая эти персонализированные издания, ранее выпускала городские версии, такие как Napa Valley. Тем не менее, Сан-Хосе стал первым крупным городом в районе залива, получившим такое особое отношение. Аарон Грин, представляющий Top Trumps USA, упомянул о сложностях принятия решения о том, какие места включить в доску, поскольку у всех разные мнения. Тем не менее, цель состоит в том, чтобы увековечить важные достопримечательности и предприятия города, гарантируя, что будущие поколения смогут насладиться игрой и узнать об уникальной истории Сан-Хосе.

Издание «Монополии» в Сан-Хосе включает в себя дополнительные достопримечательности, такие как Tech Interactive и Детский музей открытий. Эти дополнения еще больше улучшают представление яркой культуры и достопримечательностей Сан-Хосе.

Пусть это персонализированное издание «Монополии» станет свидетельством величия Сан-Хосе и его статуса одного из лучших мест для жизни в стране.