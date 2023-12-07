Резюме: Научить детей правильно справляться с гневом может быть непростой задачей для родителей. Эрин Моррисон, фельдшер и мать двоих детей, поделилась фразой, которую она использует ежедневно, чтобы помочь своим детям и себе справиться с кризисами. Говоря: «Вы можете злиться, но не можете быть злыми», она учит своих детей выражать гнев, не прибегая к оскорбительному поведению.

В недавнем видеоролике в Instagram Эрин Моррисон, известная как @itstheciousmom, обсудила влияние использования фразы «Ты можешь злиться, но не можешь быть злым» в управлении гневом. Она считает, что эта простая, но мощная фраза может принести пользу не только детям, но и взрослым. Моррисон признает, что многим взрослым не хватает необходимых инструментов для регулирования гнева и что дети учатся, наблюдая за своими родителями.

Моррисон подчеркивает важность того, чтобы взрослые осознавали свои собственные потребности, когда они злятся. Понимая и обращаясь к этим основным эмоциям, родители могут лучше направлять своих детей через гнев. Она предлагает спросить себя: «Что тебе нужно, когда ты злишься?» для оказания эффективной эмоциональной помощи как взрослым, так и детям.

Более того, Моррисон подчеркивает важность моделирования соответствующего поведения в состоянии гнева. Она поощряет общение, просьбы о помощи, времяпрепровождение в одиночестве или участие в самостоятельной деятельности в качестве здоровых механизмов выживания. Демонстрируя эти альтернативы, родители могут научить своих детей конструктивному обращению с гневом.

Такой подход к управлению гневом нашел отклик у многих, как прокомментировал пост Моррисон в Instagram. Родители и преподаватели высоко оценили важность таких советов, отметив, что не только дети, но и взрослые могут получить пользу от изучения здоровых способов обработки эмоций. Они ценят, что эта простая фраза устанавливает четкие границы для детей, а также позволяет им выразить свой гнев.

В заключение, обучение детей здоровому управлению гневом имеет важное значение для их эмоционального роста. Используя такие фразы, как «Ты можешь злиться, но нельзя быть злым», родители могут научить своих детей выражать гнев, не прибегая к оскорбительному или агрессивному поведению. Крайне важно, чтобы взрослые подали пример и нашли время также позаботиться о своих собственных эмоциональных потребностях. Эти небольшие изменения в подходе могут привести к долгосрочным изменениям и способствовать созданию более здоровой эмоциональной среды как для детей, так и для взрослых.