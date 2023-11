Новая статья: Рекламная кампания Xbox для Call of Duty: Modern Warfare III

By

Сегодня пользователи Xbox были встречены заметной рекламой, призывающей их приобрести Call of Duty: Modern Warfare III, последнюю часть популярной игровой франшизы. Заставка, появившаяся при включении консоли, вызвала неоднозначную реакцию среди геймеров.

В то время как некоторые поклонники Xbox выразили свое волнение по поводу новой кампании и с радостью поддержали рекламу, другие были в меньшем восторге. «Это глупо. Я не играю в Call of Duty; Я никогда не покупал Call of Duty. Мне не следует включать Xbox, и буквально первое, что я вижу, — это дополнение к игре или что-то в этом роде», — высказался один недовольный пользователь.

Были проведены сравнения с аналогичной рекламной акцией для Starfield, еще одной долгожданной игры, которая получила короткую заставку во время ее запуска еще в сентябре. Были высказаны опасения по поводу потенциальной навязчивости такой рекламной практики в дальнейшем.

«Я не думаю, что это так уж важно, если это событие или собственный релиз, но я понимаю, почему людям это не понравится», — посочувствовал другой пользователь.

IGN обратился к Xbox за комментариями, но на момент написания не получил ответа.

В дополнение к заставке Xbox также предлагает загружаемый динамический фон с изображением любимого персонажа капитана Прайса из франшизы Call of Duty.

Эта рекламная акция Xbox для Call of Duty: Modern Warfare III появилась после недавнего приобретения Microsoft компании Activision Blizzard за ошеломляющую сумму в 69 миллиардов долларов. Хотя маркетинговое соглашение PlayStation по Call of Duty продлено до 2024 года, новое владение Xbox не помешало им активно продвигать свое приобретение.

Call of Duty: Modern Warfare III будет выпускаться поэтапно, начиная с раннего доступа к кампании 2 ноября для клиентов, оформивших предзаказ. Игра продолжит сюжетную линию Modern Warfare II и представит новые элементы, такие как открытые боевые миссии, а многопользовательский режим станет доступен 10 ноября.

