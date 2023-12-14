Недавний отчет некоммерческого Института налогово-бюджетной политики раскрывает удивительную тенденцию в Нью-Йорке: миллионеры стекаются обратно в город, в то время как жители с доходом менее 172,000 XNUMX долларов уезжают. Это явление указывает на значительный сдвиг в экономическом ландшафте города.

В то время как во время пандемии Нью-Йорк пережил краткий период облегчения для людей с низкими доходами, люди с более высокими доходами теперь возвращаются и испытывают рост своего благосостояния. Анализ данных ACS, приведенный в отчете, показывает, что, несмотря на потерю 2,400 миллионеров с 2020 по 2022 год, за то же время город приобрел 17,500 XNUMX миллионеров.

Напротив, жители Нью-Йорка с низким доходом предпочитают покинуть город. В отчете подчеркивается, что люди, зарабатывающие от 32,000 65,000 до 65,000 2017 долларов, чаще всего мигрируют. Более 2022 50,000 жителей Нью-Йорка с этим доходом переехали в период с 172,000 по 200,000 год, по сравнению с чуть более 172,000 XNUMX жителей Нью-Йорка, зарабатывающими более XNUMX XNUMX долларов США. В общей сложности за этот пятилетний период город покинули почти XNUMX XNUMX жителей Нью-Йорка с доходом менее XNUMX XNUMX долларов.

Причины этого неравенства можно объяснить восстановлением экономики Нью-Йорка после пандемии. Первоначально в городе наблюдался массовый отток высокооплачиваемых людей, которые могли работать удаленно. В результате арендная плата резко упала, и некоторые жители смогли позволить себе жилье, которое раньше было недостижимо. Однако в конечном итоге ситуация изменилась, поскольку арендная плата снова начала расти. В октябре 2023 года медианная цена аренды на Манхэттене выросла на 4.6% по сравнению с предыдущим годом.

В докладе также подчеркивается растущий разрыв в уровне благосостояния в городе. В то время как доходы богатых жителей Нью-Йорка значительно выросли, средний класс с трудом справлялся с растущими расходами. Изменение экономического ландшафта привело к уходу среднего класса, создав возможности для миллионеров переехать сюда и внести свой вклад в доходы города.

Интересно, что даже когда налоги были повышены для самых высокооплачиваемых людей, они не покинули город. В докладе говорится, что даже если они и переедут, они, скорее всего, переедут в штаты с высокими налогами, что указывает на то, что налогообложение богатых может быть жизнеспособным решением для решения проблемы неравенства и получения дохода для города.

Подводя итог, можно сказать, что динамика экономики Нью-Йорка изменилась: миллионеры вернулись, а люди с более низкими доходами уехали. Эта тенденция подчеркивает проблемы, с которыми сталкивается средний класс, и растущее неравенство в уровне благосостояния внутри города.