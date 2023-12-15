Microsoft сталкивается с критикой за запрет сторонних контроллеров и ограничение доступности игр

Microsoft, известная своими усилиями по обеспечению доступности видеоигр, недавно столкнулась с негативной реакцией из-за запрета использования сторонних контроллеров на своих консолях Xbox. Хотя компания утверждает, что запрет направлен на поддержание качества и безопасности контроллеров игроков, это вызвало обеспокоенность среди геймеров с ограниченными возможностями, которые полагаются на эти устройства из соображений доступности.

Доступность игр часто упускается из виду, но это важный аспект социальной интеграции для людей с ограниченными возможностями. Учитывая миллионы людей с ограниченными возможностями во всем мире, в том числе 6.2 миллиона в Канаде и 61 миллион в Соединенных Штатах, крайне важно обеспечить им реальные возможности участвовать в доступных формах развлечений.

В 2018 году Microsoft добилась значительного прогресса в обеспечении доступности видеоигр, представив адаптивный контроллер Xbox. Этот настраиваемый контроллер позволяет игрокам подключать внешние устройства, такие как ножные педали, джойстики, кнопки и переключатели, что позволяет людям с ограниченными физическими возможностями играть в игры. Выпуск адаптивного контроллера Xbox стал важной вехой в обеспечении доступности игр и получил широкую похвалу.

Однако недавний запрет Microsoft на сторонние контроллеры был расценен как шаг назад в их стремлении к доступности. Хотя устройства, совместимые с адаптивным контроллером Xbox, освобождены от запрета, он ограничивает возможности геймеров с ограниченными возможностями, которые полагаются на другие сторонние устройства. Инвалидность индивидуальна, и то, что подходит одному человеку, может не подойти другому. Адаптивный контроллер Xbox не является универсальным решением.

Более того, у самого адаптивного контроллера Xbox есть свои недостатки. Он совместим не со всеми внешними устройствами, такими как компьютерные мыши, которые могут предпочесть некоторые геймеры. Кроме того, стоимость контроллера и его аксессуаров может стать препятствием для многих людей с ограниченными возможностями, которые с большей вероятностью живут в бедности и зарабатывают меньше, чем их коллеги, не имеющие инвалидности.

Реакция на запрет Microsoft подчеркивает исторический надзор за геймерами с ограниченными возможностями со стороны индустрии видеоигр. Игроки с ограниченными возможностями справедливо обеспокоены влиянием на доступность и ограничениями, которые она накладывает. Для индустрии крайне важно признать и удовлетворить потребности геймеров с ограниченными возможностями, чтобы создать по-настоящему инклюзивную и доступную игровую среду.