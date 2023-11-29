Слухи о вознаграждениях Microsoft: что может измениться для геймеров

Внимание, геймеры и энтузиасты Microsoft! Сегодня мы здесь, чтобы обсудить последние слухи, связанные с любимой программой Microsoft Rewards. Похоже, на горизонте ожидаются значительные изменения, включая потенциальное исчезновение приложения Xbox и еженедельных серий. Но не бойтесь, у нас есть все подробности прямо здесь!

Microsoft Rewards: краткое введение для новичков

Для тех, кто не знаком с программой, Microsoft Rewards позволяет пользователям зарабатывать баллы, выполняя различные ежедневные задачи на платформах Microsoft, такие как:

– Покупки в магазине Microsoft Store.

– Использование поисковой системы Bing.

– Игры на Xbox

Накопленные баллы затем можно обменять на подарочные карты, подписки Xbox Game Pass, рекламные товары и многие другие награды.

Объявление о закрытии приложения Xbox

В последнее время циркулируют упорные слухи о скором прекращении работы приложения Microsoft Rewards на Xbox, начиная со следующего месяца. Бразильский игрок при запуске приложения наткнулся на длинное сообщение, в котором говорилось, что Microsoft больше не будет его поддерживать с декабря.

Конец еженедельных полос?

Среди раскрытой информации также представляется, что еженедельные полосы могут быть устранены. Хотя Microsoft официально не подтвердила это, это поднимает вопросы о будущих испытаниях и миссиях, которые позволят пользователям зарабатывать эти ценные очки.

Новые мероприятия, запланированные в разделе «Мои награды»

Несмотря на тревожные новости, есть и положительный момент. В том же сообщении, упомянутом ранее, указывается, что после удаления приложения Xbox дополнительные действия будут доступны в разделе «Мои награды», доступном под игровой учетной записью. Это означает, что пользователи по-прежнему смогут зарабатывать очки на других платформах или посредством новых миссий.

Новые задачи: добавим остроты в наши игровые сессии!

Свежие занятия: Будем надеяться, что они окажутся еще более интересными и занимательными, чем предыдущие, чтобы компенсировать это удаление.

В заключение: стоит ли нам беспокоиться о вознаграждениях Microsoft?

Таким образом, если прекращение работы приложения Xbox действительно происходит, это не означает конец программы Microsoft Rewards в целом. Это изменение может просто означать реорганизацию системы вознаграждений в Microsoft и корректировку методов накопления баллов. Нам просто нужно дождаться дополнительной информации и официальных подтверждений от американской фирмы, чтобы узнать больше о будущем программы. Итак, геймеры, давайте скрестим пальцы, чтобы эти модификации улучшили наш игровой опыт.

FAQ

Вопрос: Как я могу заработать баллы с помощью Microsoft Rewards?

О: Вы можете зарабатывать баллы, совершая покупки в Microsoft Store, используя поисковую систему Bing и играя на Xbox.

Вопрос: На что я могу обменять свои баллы?

О: Вы можете обменять свои баллы на подарочные карты, подписки Xbox Game Pass, рекламные материалы и различные другие награды.

Вопрос: Будет ли прекращена поддержка приложения Xbox для Microsoft Rewards?

О: По слухам, приложение Xbox может быть прекращено в следующем месяце, хотя официального подтверждения от Microsoft не поступало.

Вопрос: Будут ли устранены еженедельные серии?

О: Хотя это не было официально подтверждено, ходят слухи, что еженедельные серии могут быть удалены.

В: Что произойдет после удаления приложения Xbox?

О: Дополнительные действия будут доступны в разделе «Мои награды», что позволит пользователям продолжать зарабатывать очки на других платформах или посредством новых миссий.