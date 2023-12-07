Microsoft заменяет распознавание речи Windows голосовым доступом в Windows 11

Microsoft внесла существенные изменения в свои функции Windows, отказавшись от распознавания речи Windows и представив голосовой доступ в Windows 11 23H2 и Windows 11 22H2. Это решение является частью усилий компании по расширению возможностей доступности для пользователей.

Голосовой доступ — это новый интерфейс, доступный на устройствах с Windows 11 версии 22H2 или более поздних версий. Оно позволяет людям, в том числе людям с ограниченными возможностями передвижения, управлять своими компьютерами и писать текст с помощью голоса. Пользователи могут выполнять такие задачи, как открытие приложений и переключение между ними, просмотр веб-страниц, чтение и составление электронных писем, и все это с помощью голосовых команд. Эта функция использует современную технологию распознавания речи на устройстве, обеспечивая точное распознавание речи даже без подключения к Интернету.

Акцент Microsoft на доступности не нов. Недавно компания рассказала о функциях специальных возможностей, добавленных в 2023 году, включая голосовой доступ, живые субтитры, голоса диктора и расширения диктора. Эти функции призваны сделать Windows более инклюзивной и удобной для людей с разными потребностями.

Распознавание речи изначально было представлено как отдельное приложение в Windows Vista в 2006 году для улучшения доступности. Однако со временем Microsoft столкнулась с проблемами, связанными с возможным злоупотреблением этой функцией со стороны злоумышленников. Несмотря на впечатляющие достижения в области точности распознавания речи, такие как достижение самого низкого уровня ошибок в словах в 2016 году, Microsoft решила продвигать голосовой доступ в качестве замены.

Это изменение соответствует приверженности Microsoft к инновациям и постоянному совершенствованию. Пользователи могут оставаться в курсе последних событий и объявлений компании, перейдя по предоставленной ссылке.

В заключение, распознавание речи Windows прекращается в пользу голосового доступа в Windows 11, предлагающего расширенные возможности доступности и улучшенный контроль над функциями ПК с помощью голосовых команд.