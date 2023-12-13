Потенциальный план Microsoft по облачным играм Xbox с рекламной поддержкой

Служба Xbox Cloud Gaming от Microsoft в настоящее время предлагает бесплатный доступ к Fortnite, но есть признаки того, что в будущем компания может представить потоковую передачу игр с рекламной поддержкой. В интервью на саммите Wells Fargo TMT финансовый директор Microsoft Gaming Тим Стюарт упомянул о возможности разрешить пользователям смотреть короткую рекламу в обмен на несколько часов потоковой передачи игры.

Комментарии Стюарта позволяют предположить, что Microsoft рассматривает этот подход для регионов, где владение консолями не так распространено, таких как Африка, Индия и Юго-Восточная Азия. На этих рынках, где смартфоны более распространены, чем традиционные игровые устройства, версия Xbox Cloud Gaming с рекламной поддержкой может стать жизнеспособной бизнес-моделью.

Однако остается неясным, действительно ли Microsoft реализует этот вариант подписки. Отчеты показывают, что развитие Xbox Cloud Gaming в последние месяцы замедлилось, а планы по поддержке существующих игровых библиотек и запуску отдельной версии сервиса по подписке отменены.

Тем не менее, Microsoft активно изучает потенциал Xbox Cloud Gaming. В настоящее время пользователи могут получить доступ к Fortnite бесплатно через сервис, демонстрируя маркетинговую мощь облачных игр. Внутренние электронные письма Microsoft, обнаруженные в ходе дела FTC против Microsoft, также указывают на планы по расширению облачных игр на игры для ПК, что может значительно расширить библиотеку, доступную в Xbox Cloud Gaming.

Кроме того, Microsoft тестирует поддержку мыши и клавиатуры для Xbox Cloud Gaming, хотя и ограничивается консолью Xbox, а не ПК.

Хотя будущее потоковой передачи игр с рекламной поддержкой на Xbox Cloud Gaming неясно, соображения Microsoft показывают готовность компании изучить альтернативные бизнес-модели, чтобы охватить более широкую аудиторию. Популярность облачных игр растет, и Microsoft активно позиционирует себя как ключевого игрока на этом развивающемся рынке.