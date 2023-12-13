Microsoft рассматривает возможность потоковой передачи игр с рекламной поддержкой в ​​Xbox Cloud Gaming

Microsoft изучает возможность предлагать потоковую передачу игр с рекламной поддержкой в ​​своем сервисе Xbox Cloud Gaming (xCloud). В интервью на саммите Wells Fargo TMT финансовый директор Microsoft Gaming Тим Стюарт упомянул идею о том, что пользователи будут смотреть рекламу в обмен на бесплатную потоковую передачу игр.

Стюарт подчеркнул, что этот подход может быть особенно эффективным в таких регионах, как Африка, Индия и Юго-Восточная Азия, где владение консолями не так распространено, как использование мобильных телефонов. Предлагая бесплатную потоковую передачу игр в обмен на короткую рекламу, Microsoft может привлечь более широкую аудиторию и предоставить игровой опыт регионам, которые традиционно не ориентированы на консоли.

Хотя комментарии Стюарта позволяют предположить, что Microsoft активно рассматривает этот новый подход, неясно, будет ли в будущем запущена подписка с рекламной поддержкой. Источники в Microsoft указали, что работа над Xbox Cloud Gaming в последние месяцы замедлилась, а ранее анонсированные функции, такие как поддержка существующей игровой библиотеки, были отложены или отменены.

Однако Microsoft проявила заинтересованность в расширении возможностей Xbox Cloud Gaming. На данный момент сервис предлагает бесплатный доступ к Fortnite, но другие игры пока не включены. Внутренние электронные письма по делу FTC против Microsoft выявили планы по потоковой передаче компьютерных игр через облако, что потенциально расширит библиотеку для пользователей Xbox Cloud Gaming.

Кроме того, Microsoft тестирует поддержку мыши и клавиатуры для Xbox Cloud Gaming, уделяя особое внимание консоли, а не ПК. Эти разработки указывают на то, что Microsoft активно изучает различные возможности для улучшения возможностей Xbox Cloud Gaming и привлечения большего количества игроков к своему сервису.

Хотя версия Xbox Cloud Gaming с рекламной поддержкой не подтверждена, она, несомненно, предложит новый подход к потоковой передаче игр и может проложить путь к большей доступности и доступности в регионах с ограниченным доступом к консолям или игровым ПК.